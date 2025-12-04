Corte de La Libertad realizará primera Mega Jornada Extraordinaria de Descarga Procesal

El próximo 25 de enero se desarrollará la Primera Mega Jornada Extraordinaria de Descarga Procesal en la Corte Superior de Justicia de La Libertad, con la participación presencial de magistrados de las diferentes instancias y niveles, así como del personal jurisdiccional y servidores administrativos de Trujillo y provincias.

La actividad fue aprobada por el Consejo Ejecutivo Distrital de esta institución, a través de la Resolución Administrativa Nº 002-2025, con el objetivo de garantizar celeridad en la atención y tramitación de los procesos penales, civiles, laborales, violencia familiar, familia, extinción de dominio y de paz letrado existentes en los despachos.

Este mecanismo de descarga procesal se realizará desde las ocho de la mañana hasta la una de la tarde, de manera presencial, permitiendo que la familia judicial desarrolle audiencias, emita resoluciones judiciales, atienda en el archivo descentralizado, brinde orientación en el Módulo de Atención al Usuario y los litigantes tengan acceso a los expedientes judiciales ubicados en los archivos modulares.

La presidenta de esta Corte Bicentenaria, Cecilia Milagros León Velásquez, explicó que esta buena práctica se llevará a cabo como una primera medida para reducir la carga procesal en los juzgados y salas de este distrito judicial. Para ello, se ha coordinado con los magistrados y personal judicial, así como con las instituciones vinculadas al sistema de justicia, como el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Colegio de Abogados para que se sumen a la mega jornada a favor de los usuarios.

Por otro lado, manifestó que la finalidad de este tipo de prácticas es contribuir con la resolución célere y oportuna de los expedientes que necesariamente deben ser atendidos dentro de un plazo razonable, en virtud de la importante naturaleza de los intereses tutelados, fortaleciendo el principio de inmediación en aras de un servicio de justicia óptimo.

Finalmente, anunció que esta no será la única mega jornada que se desarrollará en la Corte, ya que, en su gestión, ha previsto implementar diferentes estrategias que coadyuven a la celeridad judicial, mejorar la percepción de los justiciables y optimizar los servicios de justicia que se brindan a la población liberteña.