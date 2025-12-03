HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Juez dispone nueve meses de prisión preventiva contra una pareja por extorsión a un centro educativo

El magistrado Jenner Vásquez Martínez ordenó nueve meses de prisión preventiva para Luis Rabanal Rojas y Sthefany Loyola Moreno por extorsión y tenencia ilegal de explosivos.

La denuncia se originó tras un mensaje extorsivo a la directora del centro educativo Yanapay. Fuente: Difusión.
El magistrado Jenner Vásquez Martínez, del Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo, dispuso nueve meses de prisión preventiva contra Luis Rabanal Rojas y Sthefany Loyola Moreno, investigados por la comisión de los delitos contra el patrimonio en las modalidades de extorsión agravada y receptación agravada, y contra la seguridad pública, en la modalidad de tenencia ilegal de explosivos.

El pasado 10 de febrero, la directora del centro educativo Yanapay del Centro Poblado de El Milagro recibió un mensaje extorsivo, en el que le solicitaban el pago de 100 mil soles a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares.

Ante ello, la agraviada interpuso la denuncia, permitiendo que se inicien las investigaciones y se dé con el paradero de Luis Rabanal y Sthefany Loyola, quienes serían los dueños de los celulares de los que se enviaron los mensajes extorsivos para amedrentar a su víctima.

Además, se dio a conocer que, en el registro de la vivienda de la pareja que aparentemente pertenecerían a la organización criminal “Los malditos del norte”, se habría encontrado una moto con requisitoria vigente, así como cuatro artefactos explosivos y los celulares utilizados para la extorsión, los cuales contendrían una conversación con una tercera persona, a quien le estarían informando sobre su accionar contra la agraviada.

Luego de evaluar los elementos de convicción, el juez de la Corte de La Libertad, declaró fundado el pedido de prisión preventiva, solicitando que ambos ingresen al penal de El Milagro, en donde esperarán el inicio de su juicio oral.

