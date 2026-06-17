Corte Superior de Justicia de Moquegua e INPE realizan I Taller Integral de Resocialización dirigido a internos del establecimiento penal de Moquegua

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

En el marco de las acciones orientadas a promover el acceso a la justicia y la resocialización de las personas privadas de libertad, la Corte Superior de Justicia de Moquegua y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) desarrollaron el I Taller Integral de Resocialización Social para los Internos del Establecimiento Penal de Moquegua, actividad realizada los días 13 y 14 de junio, en beneficio de 30 internos del referido centro penitenciario.

La iniciativa tuvo como finalidad fortalecer los procesos de reinserción social de las personas privadas de libertad, promoviendo el conocimiento de sus derechos fundamentales y garantizando el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, conforme a los principios establecidos en las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, que reconocen a las personas privadas de libertad como un grupo que requiere especial protección y atención por parte de las instituciones del sistema de justicia.

Durante las jornadas se desarrollaron exposiciones sobre derechos fundamentales, acceso a la justicia, mecanismos de tutela de derechos, servicios de orientación jurídica y la importancia de la reinserción social como eje de la política penitenciaria y judicial.

Asimismo, se promovieron espacios de reflexión y diálogo orientados al fortalecimiento de valores, la convivencia pacífica y el respeto por la dignidad humana.

Como parte del programa, se llevó a cabo un retiro espiritual y jornadas de confesiones, actividades que contribuyeron al fortalecimiento personal y espiritual de los participantes, fomentando la reconciliación, la esperanza y el compromiso con un proyecto de vida orientado a la reinserción en la sociedad.

La actividad contó con el valioso apoyo de los párrocos de la Parroquia Santa Catalina y de la Parroquia de Samegua, así como de los integrantes del movimiento católico “Lazos de Amor Mariano”, quienes brindaron acompañamiento espiritual y participaron activamente en las diferentes actividades programadas.

En el evento estuvieron presentes el presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, y el director del Establecimiento Penal de Moquegua, Lic. David Blanco Mamani, en representación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), quienes destacaron la importancia de generar espacios interinstitucionales que contribuyan a la resocialización y al fortalecimiento de la dignidad de las personas privadas de libertad.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua señaló que estas acciones reafirman el compromiso institucional de acercar la justicia a las poblaciones en condición de vulnerabilidad, promoviendo una cultura de respeto a los derechos humanos y contribuyendo a la construcción de una sociedad más inclusiva y solidaria.

Con esta actividad, la Corte Superior de Justicia de Moquegua y el INPE ratifican su compromiso de continuar impulsando iniciativas que favorezcan la reinserción social, la educación en derechos y el acceso efectivo a la justicia de las personas privadas de libertad, en concordancia con los principios de humanidad, dignidad y no discriminación que inspiran las 100 Reglas de Brasilia.