Resultados en Moquegua entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: conoce AQUÍ el conteo de votos y el minuto a minuto de Ipsos
Elecciones 2026. Conoce cómo votó la región de Moquegua para la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
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Este domingo 7 de junio se realiza la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. La ONPE, que dirige Bernardo Pachas, anunció que se instalaron el 100% de mesas de sufragio y que publicará los primeros resultados a través de su plataforma a las 8.00 p. m.
Resultados en Moquegua
Sobre los resultados de Moquegua, Ipsos informará de forma general, pero también detallará la votación por región entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, según la ubicación en la que te encuentres.