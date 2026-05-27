Corte de Moquegua moderniza atención judicial con implementación del Expediente Judicial Electrónico en procesos de tenencia y régimen de visitas

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Corte Superior de Justicia de Moquegua viene implementando el Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE) en los procesos de Familia Civil relacionados con tenencia, variación de tenencia, régimen de visitas y variación de régimen de visitas, fortaleciendo así el proceso de transformación digital impulsado por el Poder Judicial.

La entrada en funcionamiento de esta importante herramienta tecnológica fue aprobada mediante la Resolución Administrativa N.° 000165-2026-CE-PJ emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, permitiendo que desde el 25 de mayo de 2026 el sistema opere en los órganos jurisdiccionales de las sedes de Moquegua, Ilo y Omate.

La implementación comprende al Primer Juzgado de Familia y la Sala Mixta de la sede principal de Moquegua, el Primer Juzgado de Familia y la Sala Mixta de la sub sede Ilo, así como el Juzgado Mixto de General Sánchez Cerro, consolidando el avance de la digitalización judicial en toda la región.

Con el Expediente Judicial Electrónico, los usuarios podrán realizar diversos trámites de manera virtual, evitando desplazamientos innecesarios y facilitando el acceso a la justicia, especialmente para las personas que residen en zonas alejadas. Esto permitirá que padres y madres puedan presentar escritos y realizar consultas sin necesidad de acudir presencialmente a las sedes judiciales, evitando que la distancia geográfica se convierta en una barrera para ejercer sus derechos.

Asimismo, esta herramienta tecnológica contribuye a optimizar los tiempos de atención, fortalecer la celeridad procesal y brindar un servicio más transparente, eficiente y accesible para la ciudadanía mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación.

Con esta acción se da un importante paso en la modernización del sistema de administración de justicia en la región.