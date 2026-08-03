Autoridades y sociedad civil participan en mesa por la transparencia judicial en Talara

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Una masiva concurrencia de las autoridades principales y de los representantes de la sociedad civil con miras a mejorar la administración de justicia en el distrito judicial de Sullana se congregaron en el auditorio de la municipalidad de Talara, durante la Mesa de Trabajo por la Transparencia, la Eficiencia y la Eficacia, promovida por la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del poder judicial de Sullana.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana Yone Pedro Li Córdova invocó a la población a estar atenta y siempre supervisando la labor de los operadores de justicia; “creo que es importante que asuman la responsabilidad de hacer los seguimientos correspondientes y permitir que los responsables, en este caso del Ministerio Público, la Defensa Pública y del Poder Judicial, que son funcionarios del Estado, hagan su debida labor y puedan dar una respuesta célere y eficaz dentro de los plazos razonables, que señala la ley”, remarcó.

Éxito total

De otro lado, el jefe de la oficina de la Autoridad Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control, Luciano Castillo Gutiérrez, calificó la mesa de trabajo, como un éxito total, por la gran concurrencia de todos los representantes de las organizaciones sociales, y de las diferentes instituciones, con un diálogo abierto, donde se ha expuesto la problemática que aqueja a Talara.

“Hay dos problemas fundamentales que se han ventilado en esta importante reunión, el caso de las requisitorias que no deben trasladarse a Sullana, sino que deben habilitarse en Talara; y el fortalecimiento del juzgado de paz letrado con la atención de los escritos y las liquidaciones correspondientes”, explicó.

Dijo que, tras el análisis de la problemática judicial, se buscará, generar acciones de solución, además precisó que los aportes serán remitidos a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, con el fin de que se adopten las políticas y medidas necesarias que permitan una mayor eficiencia y eficacia en la impartición de justicia en el distrito judicial.

Participaron en representación del Ministerio Público la Fiscal Superior de Sullana Gladys Péndola Arviza y el Fiscal Coordinador Provincial Daniel Duran Phocco, el jefe policial de Talara Julio Valiente Aspiros; la presidenta de la Asociación de Ilustres Abogados de la provincia de Talara, Greta Temoche Quezada; Edith Pardo Castro del Centro de Emergencia Mujer y Familia, la jefa de la DEMUNA Elena Quiroga Sullón, la coordinadora de la Defensa Pública en Talara Liset Niño, el subprefecto de Talara Leonardo Galán Mejía, entre otros.

Tras la exposición de diagnóstico por parte de las diferentes instituciones se pasó a las preguntas y aportes de la sociedad civil como representantes de sindicatos, abogados, juntas vecinales, litigantes y usuarios en general que dieron a conocer el estado de sus procesos judiciales en curso. Cada una de las inquietudes y problemática fueron absueltas por el presidente de la Corte, tomando la debida nota los asistentes de la ODANC Sullana, que procedieron a atender los expedientes referidos en el día.