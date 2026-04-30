Corte de La Libertad implementará Juzgados de Violencia en la esperanza y El Porvenir

A partir del 1 de mayo, la Corte Superior de Justicia de La Libertad pondrá en funcionamiento dos juzgados de familia sub especializados en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en los distritos de La Esperanza y El Porvenir, con el objetivo de acercar la justicia a las poblaciones en condición de vulnerabilidad y brindarles un servicio más oportuno y eficiente.

La medida fue dispuesta por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a solicitud de la Presidencia de esta Corte Superior de Justicia, la cual emitió un informe requiriendo la reubicación del 12º y 13º Juzgado de Familia Sub Especializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar hacia dichos distritos, ante el incremento de las denuncias por este delito en ambas localidades.

“Hemos advertido la necesidad de un juzgado de violencia tanto para La Esperanza como para El Porvenir, dos distritos de Trujillo en los que, lamentablemente, se ha elevado el número de casos de violencia, para así brindar respuestas más céleres y salvaguardar de manera inmediata los derechos de las víctimas”, remarcó la presidenta de la Corte de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez.

De acuerdo con lo estipulado, la competencia territorial del Juzgado de Familia Sub Especializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de La Esperanza abarcará este distrito y el Centro Poblado de El Milagro; mientras que, el Juzgado de Familia Sub Especializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de El Porvenir atenderá procesos que provengan de su distrito, así como de Florencia de Mora, Laredo, Simbal, Alto Trujillo y Poroto.

Además, se informó que, a partir del 1 de mayo, los juzgados de violencia del Módulo Judicial Integrado, ubicado en la sede de California, cerrarán turno para la recepción de nuevos procesos provenientes de los distritos antes mencionados, debiendo tramitar los casos anteriores a la fecha hasta su liquidación. Asimismo, se dio a conocer que el 12.º y el 13.º juzgado de violencia se trasladarán únicamente con la carga pendiente correspondiente a su nueva jurisdicción.

La entrada en vigencia de estos juzgados en ambos distritos beneficiará significativamente a la colectividad, ya que contribuirá a que los procesos de violencia sean atendidos con mayor eficiencia, y permitirá una actuación más célere por parte de las magistradas, quienes podrán dictar las medidas de protección solicitadas según la complejidad de cada caso.