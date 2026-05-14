Trescientos alumnos de la I.E. Santo Tomás de Aquino - Circa se suman a campaña "Por un buen trato"

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Un total de 300 estudiantes de la I. E. Santo Tomás de Aquino - CIRCA, de Cerro Colorado, participaron activamente en la campaña informativa 'Por un buen trato', impulsada por el Módulo Penal para la Sanción de Delitos Asociados a la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

Durante la jornada, el equipo multidisciplinario del Módulo de Sanción Penal, integrado por especialistas legales, psicólogos y trabajadores sociales, desarrolló ponencias didácticas orientadas a fortalecer la prevención de conductas de riesgo y promover una convivencia saludable dentro y fuera de las aulas.

A través de charlas participativas, los escolares conocieron de primera mano qué actos constituyen hechos de violencia, cuáles son las rutas seguras para denunciar y los mecanismos que tiene este sistema especializado para proteger a las víctimas.

La actividad no solo permitió esclarecer dudas de los adolescentes, sino que también facilitó un espacio de coordinación con los docentes y autoridades educativas de este colegio de Cerro Colorado.

Los directivos destacaron la importancia de la presencia de los servidores judiciales en el plantel y subrayaron que este tipo de intervenciones son clave para activar protocolos de protección y prevenir futuros hechos de violencia.