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Poder Judicial lanza este cinco de mayo intensa Campaña de Justicia y Derechos en favor de niños, niñas y adolescentes

Comprende entrega de endosos, resolución de casos sobre desprotección familiar y audiencias rápidas de tenencia y régimen de visitas.

La campaña tiene como objetivo principal mejorar la celeridad en procesos relacionados con alimentos, tenencia y desprotección familiar. Fuente: Difusión.
La campaña tiene como objetivo principal mejorar la celeridad en procesos relacionados con alimentos, tenencia y desprotección familiar. Fuente: Difusión.
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Este 5 de mayo, el Poder Judicial del Perú, que preside Janet Tello Gilardi, dará inicio a la gran Campaña de Justicia y Derechos para Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), la cual se llevará a cabo de manera simultánea hasta el 29 de este mes en todas las cortes superiores del país.

Esta consiste en ejecutar la entrega masiva de endosos judiciales generados y no cobrados, vinculados principalmente a procesos de alimentos, y en la realización de audiencias rápidas en procesos sobre tenencia y régimen de visitas a través del Expediente Judicial Electrónico (EJE).

La cruzada incluye, además, priorizar la atención y resolución de casos sobre riesgo y desprotección familiar, así como promover mecanismos de conciliación y oralidad para reducir la conflictividad en el seno familiar.

El objetivo principal de la campaña es impulsar la celeridad procesal en materias que inciden directamente en el bienestar y desarrollo integral de NNA, a través de una respuesta judicial articulada, moderna y orientada a resultados.

Endosos y desprotección

Respecto a la entrega masiva de endosos judiciales, esta comprende demandas por alimentos, reparaciones civiles en procesos penales y casos de flagrancia delictiva, entre otros.

En los casos sobre desprotección familiar, está prevista la emisión de resoluciones consentidas o su derivación, según corresponda, a las Unidades de Protección Especial (UPE) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp).

Cabe remarcar que, en el marco del monitoreo realizado por el PP 0067- Familia, programa de este poder del Estado, se logró identificar que, desde el inicio del presente año, existen 446 procesos de abandono de menores, 687 de adopción, así como 363 casos de desprotección familiar y seis de riesgo de desprotección.

Asimismo, el Poder Judicial, a través de la Unidad de Integridad del Poder Judicial, ha revisado expedientes reportados por el Mimp, los cuales comprenden 297 casos en conocimiento de las UPE y 216 actualmente en trámite judicial.

La campaña es organizada por la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, que preside la actual titular del Poder Judicial.

Cabe recordar que, en el año 2025, se realizó por primera vez una jornada similar de pago de endosos judiciales por pensión de alimentos durante el mes de junio y la primera semana de julio, que benefició a 50 mil 403 litigantes.

Este número de personas beneficiarias cobró en conjunto más de S/66 millones 900 mil, lo que les permitió atender sus necesidades básicas y contribuir a dinamizar la economía nacional.

Por ríos y lagos

Una característica de aquella campaña fue que las propias juezas y jueces, así como el personal judicial, luego de ubicar los expedientes con depósitos por cobrar, acudieron hasta el domicilio de las beneficiarias para entregarlos.

Es decir, la justicia fue a domicilio, de día o de noche, en comunidades de difícil acceso de costa, sierra y selva, en peque peque, a través de ríos y lagos o a lomo de bestia, sorteando la desafiante geografía.

Todo ello con un único propósito: hacer realidad los derechos de la población en situación de vulnerabilidad, en especial de niñas, niños y adolescentes y personas adultas mayores.

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