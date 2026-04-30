Corte de La Libertad impulsa el talento trujillano y la reinserción social con Feria de Emprendimiento y Cárceles Productivas

En el marco de sus 202 años de instalación, la Corte Superior de Justicia de La Libertad, a través de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia y en coordinación con la Unidad de Prestaciones Sociales de EsSalud La Libertad y el INPE, desarrolló con éxito la Feria de Emprendimiento y Cárceles Productivas en la sede judicial del centro histórico.

La actividad fue inaugurada por la presidenta de este distrito judicial, Cecilia Milagros León Velásquez, quien enfatizó que la Corte de La Libertad no solo está comprometida con la atención de los procesos judiciales, sino también con la realización de iniciativas que visibilicen a las poblaciones en condición de vulnerabilidad y a las personas que se esfuerzan por mejorar su calidad de vida.

“Como Corte trabajamos con los sectores más vulnerables, acercando la justicia en bien de la sociedad, especialmente de los menos favorecidos y de los más vulnerables. Estas ferias permiten dar a conocer el trabajo de las personas con discapacidad, quienes día a día se esfuerzan para salir adelante, así como de los internos que buscan la reinserción social y laboral, aprendiendo un oficio o profesión. Ellos merecen la oportunidad de ofrecer sus productos y seguir avanzando”, remarcó la doctora León Velásquez.

La presidenta Cecilia Milagros León Velásquez destacó la importancia de apoyar a personas con discapacidad e internos. Fuente: Difusión.

Por otro lado, agradeció a la jefa de la Unidad de Prestaciones Sociales de EsSalud, Erika Deza Lossio, y al especialista en trabajo del penal de varones, Abel Jiménez Vitela, por el compromiso asumido con los más vulnerables y por apostar también por el talento de las personas con discapacidad y la reincorporación de los internos a la sociedad.

Esta feria contó con la participación activa del Módulo Básico de Rehabilitación Profesional de EsSalud y del Establecimiento Penitenciario de Varones de El Milagro, quienes exhibieron y ofrecieron bisutería, repostería, artesanía y productos como peluches y carteras a los magistrados, personal judicial, servidores administrativos y público en general.