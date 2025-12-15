Reunión de coordinación interinstitucional para fortalecer la Defensa Pública en Moquegua

El Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, sostuvo una reunión clave con el Dr. Jorge Enrique Gibbons Ventura, director general de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, y el Dr. Francisco Eduardo Vegas Palomino, director de la Dirección de Defensa Penal en la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El objetivo principal de este encuentro fue fortalecer la articulación y coordinación interinstitucional en el servicio de la Defensa Pública, en un esfuerzo conjunto por mejorar el acceso a la justicia en la región.

La reunión, celebrada en las instalaciones de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, permitió discutir estrategias para optimizar los servicios de defensa penal gratuita, con el fin de garantizar una justicia accesible y de calidad para los sectores más vulnerables de la población. Los representantes intercambiaron ideas sobre los desafíos y necesidades del sistema de justicia en Moquegua, y acordaron establecer acciones concretas para mejorar la eficiencia de la defensa pública en la región.

Durante el encuentro, el Dr. Fernández Ceballos destacó la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional entre las diferentes entidades del sistema de justicia, para garantizar que los derechos fundamentales de los ciudadanos sean plenamente respetados, especialmente en lo relacionado con el acceso a una defensa adecuada. También resaltó el compromiso de la Corte Superior de Justicia de Moquegua con la implementación de políticas que promuevan la inclusión, el respeto a los derechos humanos y la igualdad ante la ley.

Por su parte, el Dr. Gibbons Ventura subrayó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos continúa trabajando para expandir la cobertura de los servicios de la Defensa Pública a nivel nacional. Reiteró que la defensa gratuita es un derecho que se encuentra al alcance de toda persona que lo necesite, sin distinción de recursos.

La reunión culminó con el compromiso de ambas entidades de seguir promoviendo acciones conjuntas para garantizar una justicia más cercana, accesible y equitativa para todos los ciudadanos, y con la promesa de seguir impulsando el trabajo en equipo con otras instituciones del sector público y privado en beneficio de la comunidad.