Judicialidad

Corte Superior de Justicia de Moquegua acredita a nuevas orientadoras judiciales para fortalecer el acceso a la justicia

La Corte Superior de Justicia de Moquegua finaliza con éxito la capacitación de nuevas Orientadoras Judiciales para mejorar la atención al ciudadano y garantizar un servicio inclusivo.

Las orientadoras acreditadas brindarán información y acompañamiento en diversas sedes judiciales. Fuente: Difusión.
La Corte Superior de Justicia de Moquegua culminó con éxito el proceso de capacitación y acreditación de las nuevas Orientadoras Judiciales, en el marco de las acciones institucionales orientadas a mejorar la atención al ciudadano y garantizar un servicio accesible, inclusivo y con enfoque de derechos.

El acto fue encabezado por el Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, quien destacó la importancia de contar con personal capacitado que brinde acompañamiento adecuado a los usuarios, especialmente a mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.

La inducción y capacitación estuvo a cargo del equipo de la Comisión de Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad, bajo la coordinación del Dr. Rodolfo Najar Pineda, y con el apoyo de la secretaria técnica de la Comisión, Abg. Wendy Abensur Pinto. Durante las jornadas, las participantes recibieron instrucción especializada en trato digno al usuario, rutas de atención en violencia, accesibilidad, orientación en servicios judiciales, enfoque de género y mecanismos de derivación interinstitucional.

Tras aprobar la evaluación final, las orientadoras fueron oficialmente acreditadas, quedando habilitadas para brindar orientación, información y acompañamiento a la ciudadanía en las diferentes sedes judiciales. Su labor contribuirá a agilizar la atención, reducir barreras de acceso y fortalecer la relación entre la comunidad y el Poder Judicial.

El presidente de la Corte resaltó que este esfuerzo consolida el compromiso institucional de promover un sistema de justicia más cercano, humano y eficiente, reafirmando la apuesta permanente por la defensa de los derechos fundamentales y la atención prioritaria a las personas vulnerables.

