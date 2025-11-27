HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Dr. Jorge Luis Rojas Cruz es designado Juez Superior Titular del Distrito Judicial de Lambayeque

El magistrado, primer puesto en el cuadro de méritos de la JNJ, es juez especializado en Extinción de Dominio, docente de la AMAG y formador de formadores del Poder Judicial. Su designación constituye un motivo de orgullo para la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y para la gestión del presidente Dr. César William Bravo Llaque.

La ODANC Lambayeque lidera la II Mesa de Trabajo para fortalecer la transparencia y eficacia en el servicio. Fuente: ComposiciónLR.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA) expresa su reconocimiento institucional al magistrado Dr. Jorge Luis Rojas Cruz, recientemente nombrado Juez Superior Titular del Distrito Judicial de Lambayeque por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), tras ocupar el primer lugar en el cuadro de méritos de la Convocatoria N.º 001-2024-SN/JNJ, aprobado el 20 de noviembre de este año.

Este nombramiento representa un logro de alto nivel profesional para la judicatura lambayecana y un motivo de orgullo para la gestión institucional encabezada por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, quien destacó la trayectoria, solvencia y dedicación del magistrado, así como el prestigio que su designación proyecta sobre la Corte y su equipo de trabajo.

El Dr. Jorge Luis Rojas Cruz se desempeña actualmente como Juez del Juzgado Especializado del Subsistema de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Lambayeque y es, además, docente de la Academia de la Magistratura (AMAG) y Juez Formador de Formadores del Poder Judicial en la especialidad de Extinción de Dominio. Su sólida preparación académica incluye dos maestrías en Derecho, en Derecho Constitucional y Gobernabilidad, y en Derecho Penal y Procesal Penal, obtenidas en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Su experiencia profesional es extensa y especializada. Ha ejercido como Juez Superior Especializado de la Sala del Subsistema de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de La Libertad (marzo 2024 – febrero 2025); Juez Especializado del Subsistema de Extinción de Dominio de Lambayeque (mayo 2019 – febrero 2024); y Juez Penal Titular del Tercer Juzgado Unipersonal de Lambayeque (febrero 2016 – mayo 2019). Su desempeño en órganos jurisdiccionales de alta complejidad evidencia un manejo técnico sólido y un compromiso permanente con la legalidad.

En el ámbito académico, el Dr. Rojas Cruz ha sido docente de la Academia de la Magistratura en programas regulares y de especialización, y docente en pregrado y posgrado de la Universidad San Martín de Porres. Asimismo, ha participado en cursos internacionales de alto nivel sobre Extinción de Dominio, Lavado de Activos y criminalidad compleja, desarrollados en Guatemala, Puerto Rico y España. Sus investigaciones sobre estándar probatorio y reparación civil han sido publicadas en la Revista de la AMAG, consolidando su aporte doctrinario.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque saluda este importante nombramiento y reafirma su satisfacción por contar entre sus magistrados con profesionales cuya labor se sustenta en la ética, la solvencia técnica y el servicio a la ciudadanía. La designación del Dr. Jorge Luis Rojas Cruz como Juez Superior Titular constituye un reconocimiento a sus méritos y un impulso institucional para continuar fortaleciendo una justicia cercana, confiable y comprometida con la región.

