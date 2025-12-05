HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Corte Superior de Justicia de Moquegua fortalece atención a mujeres en Feria Nacional "Llapanchikpaq Justicia" en Ilo

Este evento, organizado por el Poder Judicial, ofreció servicios legales gratuitos y orientación a mujeres y familias víctimas de violencia, promoviendo el acceso a la justicia en todo el país.

La feria reunió a instituciones como la Policía Nacional y el Centro de Emergencia Mujer. Fuente: Difusión.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad del Poder Judicial desarrolló, a nivel simultáneo en todo el país, la 8.ª Feria Nacional “Llapanchikpaq Justicia”, actividad destinada a fortalecer la atención integral, gratuita y oportuna a mujeres y familias afectadas por la violencia.

La feria se realizó el 27 de noviembre de 2025, en la Plaza de la Bandera de la ciudad de Ilo (región Moquegua), y congregó a cientos de ciudadanos que accedieron a servicios de orientación legal, información sobre procesos judiciales, recepción de denuncias y sensibilización en derechos fundamentales. La jornada se desarrolló entre las 9:00 y 13:00 horas, recibiendo una participación activa de usuarios y representantes institucionales.

El evento contó con la participación de la Defensa Pública y la Defensa Pública del Ministerio de Justicia, el programa regional Warmi Ñam, la Municipalidad Provincial de Ilo, la Policía Nacional del Perú, el Centro de Emergencia Mujer, así como la Oficina Desconcentrada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ODANC Moquegua) y la Unidad de Flagrancia.

Destacó la presencia del presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, quien participó en la ceremonia central y en el recorrido por los stands interinstitucionales, reafirmando el compromiso del Poder Judicial con la lucha frontal contra la violencia hacia la mujer y el acceso a la justicia sin barreras. Durante su intervención, resaltó la importancia de la articulación entre el sistema de justicia y las instituciones del Ejecutivo y gobiernos locales para garantizar protección efectiva a las víctimas y prevención de la violencia desde la comunidad.

La feria también desarrolló acciones complementarias de sensibilización juvenil, mediante dinámicas educativas y distribución de materiales informativos a escolares y adolescentes que visitaron la actividad, promoviendo relaciones libres de violencia desde edades tempranas.

Con estas acciones, el Poder Judicial, a través del Programa de Acceso a la Justicia, consolida su rol de acercar los servicios del sistema de justicia a la ciudadanía, especialmente a poblaciones vulnerables, priorizando la atención de casos de violencia de género, la prevención y la protección inmediata a las víctimas.

