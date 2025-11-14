HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Judicialidad

Delegación de la Corte Superior de Justicia de Moquegua participa activamente en el XIV Congreso Nacional de Jueces del Perú

La Corte Superior de Justicia de Moquegua reafirma su compromiso con el sistema judicial al participar en el XIV Congreso Nacional de Jueces en Tacna desde el 6 de noviembre.

Este congreso reúne a magistrados de todo el Perú para debatir mejoras en el servicio de justicia. Fuente: Difusión.
La Corte Superior de Justicia de Moquegua reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema judicial del país, participando activamente en el XIV Congreso Nacional de Jueces del Perú, que se desarrolla en la ciudad de Tacna desde el 6 de noviembre.

El evento, que reúne a magistradas y magistrados de todo el territorio nacional, tiene como objetivo analizar y debatir propuestas orientadas a la mejora del servicio de justicia, en el marco de los desafíos actuales que enfrenta el Poder Judicial.

Encabezan este importante encuentro la presidenta del Poder Judicial, doctora Janet Tello Gilardi, junto con los integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), juezas y jueces supremos, así como las y los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del país.

En representación de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, asiste una destacada delegación conformada por su presidente, Dr. Jorge Guillermo Fernández, el magistrado superior Dr. Eloy Cupe Calcina, el juez especializado Rafael Copaja, el juez de paz letrado Freddy Fidel Ochoa y la servidora judicial Marjhorie Ramos Cerpa, quienes participan activamente en las ponencias, mesas de trabajo y espacios de reflexión del congreso.

Durante la primera jornada, se desarrollaron cuatro ejes temáticos fundamentales:

  1. La fuerza del Estatuto del Juez al servicio del país.
  2. Transformación digital y justicia moderna.
  3. Justicia ágil: celeridad y descarga procesal.
  4. Renovando vínculos: jueces y ciudadanía.

La participación de la delegación moqueguana evidencia su compromiso con la excelencia judicial, la innovación institucional y el fortalecimiento de los vínculos con la ciudadanía, pilares esenciales para una justicia más cercana, eficiente y confiable.

