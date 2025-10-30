Señor de los Milagros visitó por primera vez la Sede Principal de la Corte Superior de Justicia de Moquegua

En un ambiente de profunda fe y recogimiento, la sagrada imagen del Señor de los Milagros realizó una visita procesional a las instalaciones de la sede principal de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, siendo recibida con gran devoción por magistrados, personal jurisdiccional y administrativo.

El presidente de la Corte, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, encabezó el recorrido acompañado de jueces superiores, especializados y servidores judiciales, quienes con emoción y respeto cargaron en hombros el anda del Cristo Moreno hasta el altar especialmente preparado en el interior del local institucional.

Durante la visita, se llevó a cabo una paraliturgia en honor al Señor de los Milagros, acompañada de números musicales interpretados por trabajadores de la Corte, quienes expresaron su gratitud y fervor religioso a través del canto y la oración. Asimismo, se ofrecieron ofrendas florales en señal de fe y agradecimiento.

En sus palabras, el presidente de la Corte destacó que “la presencia del Señor de los Milagros en nuestra institución nos invita a reflexionar sobre el valor de la fe, la humildad y el servicio. Así como Él nos enseña a perdonar y obrar con amor, nosotros debemos impartir justicia con rectitud, humanidad y esperanza”.

Al culminar la ceremonia, la imagen fue acompañada por una delegación de la institución en su retorno hacia la Catedral Santo Domingo, entre aplausos, cantos y muestras de devoción.

Cabe resaltar que esta es la primera vez que el Señor de los Milagros visita la sede de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, marcando un hecho histórico que reafirma los lazos de espiritualidad