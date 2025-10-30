HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     
Judicialidad

Señor de los Milagros visitó por primera vez la Sede Principal de la Corte Superior de Justicia de Moquegua

La imagen del Señor de los Milagros visitó por primera vez la Corte Superior de Justicia de Moquegua, donde fue recibida con fe por magistrados y personal administrativo.

Durante la ceremonia se realizaron ofrendas florales, una paraliturgia y números musicales. Fuente: Difusión.
Durante la ceremonia se realizaron ofrendas florales, una paraliturgia y números musicales. Fuente: Difusión.

En un ambiente de profunda fe y recogimiento, la sagrada imagen del Señor de los Milagros realizó una visita procesional a las instalaciones de la sede principal de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, siendo recibida con gran devoción por magistrados, personal jurisdiccional y administrativo.

El presidente de la Corte, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, encabezó el recorrido acompañado de jueces superiores, especializados y servidores judiciales, quienes con emoción y respeto cargaron en hombros el anda del Cristo Moreno hasta el altar especialmente preparado en el interior del local institucional.

Durante la visita, se llevó a cabo una paraliturgia en honor al Señor de los Milagros, acompañada de números musicales interpretados por trabajadores de la Corte, quienes expresaron su gratitud y fervor religioso a través del canto y la oración. Asimismo, se ofrecieron ofrendas florales en señal de fe y agradecimiento.

En sus palabras, el presidente de la Corte destacó que “la presencia del Señor de los Milagros en nuestra institución nos invita a reflexionar sobre el valor de la fe, la humildad y el servicio. Así como Él nos enseña a perdonar y obrar con amor, nosotros debemos impartir justicia con rectitud, humanidad y esperanza”.

Al culminar la ceremonia, la imagen fue acompañada por una delegación de la institución en su retorno hacia la Catedral Santo Domingo, entre aplausos, cantos y muestras de devoción.

Cabe resaltar que esta es la primera vez que el Señor de los Milagros visita la sede de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, marcando un hecho histórico que reafirma los lazos de espiritualidad

Notas relacionadas
"No me van a doblegar": Martín Vizcarra reacciona a la ratificación de su proceso penal por cobro de coimas

"No me van a doblegar": Martín Vizcarra reacciona a la ratificación de su proceso penal por cobro de coimas

LEER MÁS
Corte de Moquegua impulsa a la implementación de aplicativos de IA desarrollados por la Corte de Lima Norte

Corte de Moquegua impulsa a la implementación de aplicativos de IA desarrollados por la Corte de Lima Norte

LEER MÁS
Corte Superior de Justicia de Moquegua realiza visita técnica a la Corte de Lima Norte para implementar línea de Microformas Digitales

Corte Superior de Justicia de Moquegua realiza visita técnica a la Corte de Lima Norte para implementar línea de Microformas Digitales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Exitosa feria informativa realizó el SNEJ en la Universidad Continenal

Exitosa feria informativa realizó el SNEJ en la Universidad Continenal

LEER MÁS
ODAJUP Arequipa comienza reordenamiento de documentos

ODAJUP Arequipa comienza reordenamiento de documentos

LEER MÁS
Presidencia reconoce a juzgados y salas ganadores de Maratón Judicial

Presidencia reconoce a juzgados y salas ganadores de Maratón Judicial

LEER MÁS
Módulo Penal de Violencia fortalece la labor de especialistas de los Centros Emergencia Mujer

Módulo Penal de Violencia fortalece la labor de especialistas de los Centros Emergencia Mujer

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

Judicialidad

Jueces de La Libertad expresan preocupación por agresiones contra magistrados

Presidente Bravo Llaque resalta resultados y trabajo coordinado en inauguración del Laboratorio de Criminalística de la Unidad de Flagrancia

Corte de Lambayeque y Policía Nacional del Perú inauguran primer Laboratorio de Criminalística en una Unidad de Flagrancia

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025