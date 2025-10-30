Primera Sesión Descentralizada de la Comisión Regional Anticorrupción de Moquegua se desarrolló en la provincia de Ilo

Con el propósito de fortalecer las acciones articuladas para la prevención y lucha contra la corrupción en la región, se llevó a cabo la primera sesión descentralizada de la Comisión Regional Anticorrupción de Moquegua, presidida por el Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua.

La reunión se desarrolló en la ciudad de Ilo y contó con la participación de las principales autoridades e integrantes de la Comisión, entre ellos los alcaldes provinciales y distritales, el Jefe de la Región Policial de Moquegua, el defensor del pueblo, el representante de la Contraloría General de la República, el procurador regional anticorrupción, representantes del Ministerio Público, así como funcionarios del Gobierno Regional y de otras instituciones públicas comprometidas con la transparencia y la ética en la gestión pública.

Durante la sesión, se presentaron informes sobre las acciones desarrolladas por las instituciones que integran la Comisión, destacando los reportes de la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, la Procuraduría Regional Anticorrupción y la Corte Superior de Justicia de Moquegua, respecto a los casos de inconducta funcional y delitos vinculados a la corrupción de funcionarios públicos detectados en diversas entidades del Estado en la provincia de Ilo.

El presidente de la Corte Superior de Justicia y titular de la Comisión Regional Anticorrupción, Dr. Fernández Ceballos, destacó la importancia de descentralizar las reuniones de trabajo, a fin de acercar las políticas de integridad y control a las distintas provincias de la región. Asimismo, enfatizó la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional para prevenir actos de corrupción desde sus primeras manifestaciones.

Finalmente, se acordó establecer un plan de trabajo conjunto que permita impulsar campañas de sensibilización ciudadana, capacitaciones a servidores públicos y un sistema de seguimiento de las denuncias relacionadas con actos de corrupción en la jurisdicción.

Esta sesión marca un paso importante en el compromiso de las instituciones del Estado por promover una gestión pública transparente, eficiente y al servicio de la ciudadanía.