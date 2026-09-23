Lambayeque: condenan a casi 7 años de prisión por hurto agravado de trimóvil

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Lambayeque, a cargo del magistrado Pável Iván Vásquez Torres, sentenció a C.A.G.C. (24) a seis años, once meses y diez días de pena privativa de libertad efectiva, además del pago de S/ 800 de reparación civil, como autor del delito de hurto agravado, en agravio de J.C.B.Z. y D.M.G.V.

De acuerdo con la imputación del Ministerio Público, J.C.B.Z. dejó estacionado su trimóvil de pasajeros frente a su domicilio y, posteriormente, constató que el vehículo había sido sustraído, por lo que presentó la denuncia correspondiente ante la dependencia policial especializada.

Posteriormente, efectivos policiales que realizaban patrullaje preventivo recibieron una alerta sobre un trimóvil con características similares al vehículo reportado como sustraído. Al constituirse al lugar indicado, ubicaron la unidad conducida por C.A.G.C. y procedieron a su intervención.

Durante la intervención, el conductor no presentó documentación personal ni del vehículo. Tras efectuar las consultas en los sistemas policiales, se verificó la existencia de una denuncia por la sustracción del trimóvil, por lo que el intervenido fue detenido y trasladado junto con la unidad vehicular a la dependencia policial correspondiente.

El caso fue presentado ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Lambayeque, donde, luego de desarrollarse la audiencia correspondiente, se impuso la pena efectiva, el pago de la reparación civil y el inmediato internamiento del sentenciado en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo (ex Picsi). El expediente fue ingresado al órgano jurisdiccional y sentenciado en la misma jornada, evidenciando la celeridad con la que fue atendido el proceso.

De esta manera, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través de la Unidad de Flagrancia, brinda una respuesta jurisdiccional oportuna frente a los casos sometidos a su competencia, garantizando el debido proceso y una administración de justicia célere y eficaz.