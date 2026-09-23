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Judicialidad

Corte de Lambayeque participa en el I Congreso Internacional de Familia en Ayacucho

La delegación participa del 23 al 25 de setiembre en Ayacucho, junto a especialistas nacionales e internacionales en justicia familiar.

Corte de Lambayeque participa en Congreso Internacional de Familia. Foto: difusión.
Corte de Lambayeque participa en Congreso Internacional de Familia. Foto: difusión.
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Una delegación de jueces y juezas de la especialidad de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, junto al presidente de la Corte, Dr. César William Bravo Llaque, participa en el I Congreso Internacional de Familia: “Oralidad, Gestión Judicial y Nuevos Desafíos de la Justicia Familiar”, que se desarrolla los días 23, 24 y 25 de setiembre, en la ciudad de Ayacucho.

Puedes ver

Lambayeque: brindan charla sobre prevención de la violencia a padres de familia | Lambayeque | La República

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La delegación está integrada por:

  • Matilde Teresa del Rosario Mesones Montaño – 2.° Juzgado de Familia de Chiclayo.
  • Violeta Viviana Santos Castillo – 3.° Juzgado de Familia de Chiclayo.
  • Hella Marisol Torres Torres – 15.° Juzgado de Familia de Chiclayo.
  • José Luis Ventura Cava – Juzgado de Familia de José Leonardo Ortiz.
  • Ronald Fabián Díaz Correa – 1.° Juzgado de Familia.

El encuentro reúne a especialistas nacionales e internacionales para abordar temas vinculados con la oralidad, gestión judicial y los nuevos desafíos de la justicia familiar, promoviendo el intercambio de experiencias y conocimientos para fortalecer la administración de justicia en esta especialidad.

Ayacucho – Perú

23, 24 y 25 de setiembre de 2026

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