Corte de Lambayeque participa en el I Congreso Internacional de Familia en Ayacucho

Una delegación de jueces y juezas de la especialidad de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, junto al presidente de la Corte, Dr. César William Bravo Llaque, participa en el I Congreso Internacional de Familia: “Oralidad, Gestión Judicial y Nuevos Desafíos de la Justicia Familiar”, que se desarrolla los días 23, 24 y 25 de setiembre, en la ciudad de Ayacucho.

La delegación está integrada por:

Matilde Teresa del Rosario Mesones Montaño – 2.° Juzgado de Familia de Chiclayo.

– 2.° Juzgado de Familia de Chiclayo. Violeta Viviana Santos Castillo – 3.° Juzgado de Familia de Chiclayo.

– 3.° Juzgado de Familia de Chiclayo. Hella Marisol Torres Torres – 15.° Juzgado de Familia de Chiclayo.

– 15.° Juzgado de Familia de Chiclayo. José Luis Ventura Cava – Juzgado de Familia de José Leonardo Ortiz.

– Juzgado de Familia de José Leonardo Ortiz. Ronald Fabián Díaz Correa – 1.° Juzgado de Familia.

El encuentro reúne a especialistas nacionales e internacionales para abordar temas vinculados con la oralidad, gestión judicial y los nuevos desafíos de la justicia familiar, promoviendo el intercambio de experiencias y conocimientos para fortalecer la administración de justicia en esta especialidad.

Ayacucho – Perú

23, 24 y 25 de setiembre de 2026