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Corte de Lambayeque coordina traslado del Órgano de Protección a Jayanca y avanza en implementación del SNEJ

Las acciones buscan fortalecer la atención especializada frente a casos de violencia contra mujeres e integrantes del grupo familiar.

Corte de Lambayeque avanza en implementación del Módulo de Sanción del SNEJ. Foto: difusión.
Corte de Lambayeque avanza en implementación del Módulo de Sanción del SNEJ. Foto: difusión.
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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque continúa desarrollando acciones para fortalecer la respuesta judicial especializada frente a los casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. En ese marco, el responsable técnico del Programa Presupuestal orientado a Resultados (PPoR 1002), Abog. Octavio Justiniano Tenorio Julca, sostuvo una reunión de trabajo con la administradora del Módulo de Protección de la Corte de Lambayeque, Abog. Blanca Cavero Laca.

Durante la reunión se coordinaron acciones relacionadas con el traslado del órgano de Protección al distrito de Jayanca, así como el seguimiento de las actividades vinculadas con la implementación del Módulo de Sanción del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (SNEJ).

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Este proceso forma parte de las acciones destinadas a consolidar una atención especializada en las diferentes etapas de los casos de violencia. En Lambayeque, el componente de Protección atiende principalmente las medidas de protección y cautelares, mientras que el Módulo de Sanción permitirá que la investigación y el juzgamiento de los delitos comprendidos en la Ley N.° 30364 sean asumidos por órganos jurisdiccionales especializados.

Precisamente, el Módulo de Sanción del SNEJ en Lambayeque fue aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante la Resolución Administrativa N.° 000287-2026-CE-PJ. La nueva estructura contempla diez órganos jurisdiccionales especializados: cinco Juzgados de Investigación Preparatoria, cuatro Juzgados Unipersonales y un órgano colegiado, destinados a conocer procesos relacionados con delitos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

La Corte de Lambayeque viene impulsando este proceso desde el ámbito técnico y administrativo. En julio de este año informó sobre la aprobación del financiamiento para la implementación del Módulo de Sanción, iniciativa que permitirá complementar la atención especializada que actualmente brinda el componente de Protección.

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Asimismo, el PPoR 1002 realiza acciones de seguimiento y monitoreo sobre los módulos especializados, orientadas a evaluar su funcionamiento, identificar oportunidades de mejora y fortalecer las condiciones para brindar un servicio de justicia especializado y oportuno.

Con estas coordinaciones, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque continúa articulando acciones para acercar los servicios de justicia especializada a las personas afectadas por la violencia y avanzar en la implementación de una respuesta integral que comprenda tanto la protección de las víctimas como la investigación y sanción de los responsables.

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