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Judicialidad

Corte de Lambayeque y SUNARP coordinan acciones para agilizar trámites judiciales

Ambas instituciones revisaron herramientas digitales como el Servicio de Publicidad Registral en Línea para optimizar la atención de requerimientos judiciales.

Corte de Lambayeque y SUNARP coordinan servicios registrales virtuales. Foto: difusión.
Corte de Lambayeque y SUNARP coordinan servicios registrales virtuales. Foto: difusión.
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El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, sostuvo una reunión de trabajo con funcionarios de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), con el propósito de conocer y promover el uso de los servicios registrales virtuales disponibles para los magistrados, en el marco del convenio de interoperabilidad suscrito entre ambas instituciones.

Durante la reunión participaron el Abog. Gino César Yarlequé Oliva, jefe de la Zona Registral II, y el Abog. Percy Flores Rojas, jefe de la Unidad Registral de la Zona II, quienes presentaron información relacionada con las herramientas y servicios digitales que ofrece SUNARP y que pueden ser utilizados por los órganos jurisdiccionales para facilitar la atención de requerimientos vinculados con la información registral.

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Uno de los principales temas abordados fue el Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL), herramienta que permite acceder de manera virtual a diversos servicios de publicidad registral, contribuyendo a que los magistrados puedan realizar consultas y obtener información registral de manera más rápida y oportuna, de acuerdo con las condiciones y alcances establecidos en el convenio de interoperabilidad.

Este mecanismo de cooperación interinstitucional tiene como finalidad impulsar la transformación digital y agilización de los trámites judiciales y registrales, promoviendo el intercambio de información y el aprovechamiento de herramientas tecnológicas que permitan optimizar los procesos vinculados con la administración de justicia.

En ese sentido, el presidente de la Corte de Lambayeque destacó la importancia de mantener espacios de coordinación con SUNARP que permitan identificar oportunidades de mejora y facilitar el acceso de los órganos jurisdiccionales a servicios digitales que contribuyan al desarrollo más eficiente de sus funciones.

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Con estas acciones, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque continúa promoviendo la articulación interinstitucional y el uso de herramientas digitales orientadas a optimizar los servicios de administración de justicia, en beneficio de magistrados, servidores y ciudadanía, bajo el compromiso de una Gestión al servicio de las personas.

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