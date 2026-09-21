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Judicialidad

Condenan a 11 años y 3 meses de prisión a hombre por delito de extorsión

El sentenciado amenazó a su víctima y a su familia para exigirle el pago de S/20.000 a cambio de no atentar contra sus vidas.

Condenan a 11 años y 3 meses de prisión por extorsión. Foto: difusión.
Condenan a 11 años y 3 meses de prisión por extorsión. Foto: difusión.
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El juez del Segundo Juzgado Colegiado del Subsistema de Extorsión y Delitos Conexos condenaron a Juan Carlos Castillo Rafael a once años y tres meses de pena privativa de la libertad, tras comprobar su responsabilidad como autor del delito de extorsión.

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La Libertad: nuevos servidores se incorporan al II Tramo del Plan de Descarga Procesal | La Libertad | La República

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Castillo Rafael envió mensajes amenazantes a su víctima, con el fin de exigirle el pago de 20 mil soles, a cambio de no atentar contra su vida y la de su familia.

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