Condenan a 11 años y 3 meses de prisión a hombre por delito de extorsión

El juez del Segundo Juzgado Colegiado del Subsistema de Extorsión y Delitos Conexos condenaron a Juan Carlos Castillo Rafael a once años y tres meses de pena privativa de la libertad, tras comprobar su responsabilidad como autor del delito de extorsión.

Castillo Rafael envió mensajes amenazantes a su víctima, con el fin de exigirle el pago de 20 mil soles, a cambio de no atentar contra su vida y la de su familia.