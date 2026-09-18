Corte de Lambayeque cumple con abonar cuarto tramo de la escala remunerativa para personal jurisdiccional y administrativo

Conforme a lo dispuesto por la Alta Dirección del Poder Judicial y como resultado de las diversas gestiones administrativas efectuadas ante el Poder Ejecutivo por la presidenta del Poder Judicial, Dra. Janet Tello Gilardi, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque cumplió con efectuar, en el pago de las remuneraciones correspondientes al mes de setiembre de 2026, el abono del incremento salarial correspondiente al cuarto tramo de la escala remunerativa para el personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo nro. 728.

La materialización de este incremento constituye el cumplimiento de un compromiso institucional orientado al reconocimiento de la importante labor que desarrollan los trabajadores judiciales, cuyo esfuerzo contribuye diariamente al adecuado funcionamiento del servicio de administración de justicia en este Distrito Judicial.

En ese sentido, este reconocimiento económico representa también una renovada responsabilidad y compromiso institucional para continuar fortaleciendo la prestación del servicio de justicia, en beneficio de todos los usuarios que acuden a este poder del Estado.

Asimismo, se informa que la aplicación del nuevo incremento remunerativo genera también una variación en el monto correspondiente a la cuota sindical del mes de setiembre de 2026, la cual asciende a S/ 17,649.72 (Diecisiete mil seiscientos cuarenta y nueve y 00/72 soles), respecto de los trabajadores sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo nro. 728.

De igual manera, se hace de conocimiento que durante el periodo comprendido entre enero y agosto de 2026, se ha efectuado la transferencia al Sindicato de Trabajadores del Distrito Judicial de Lambayeque de la suma total de S/ 206,678.54 (Doscientos seis mil seiscientos setenta y ocho y 00/54 soles), correspondiente a los aportes sindicales efectuados por los trabajadores sujetos a los regímenes laborales de los Decretos Legislativos nro. 728 y nro. 1057.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma así su compromiso de continuar realizando las acciones administrativas que correspondan para garantizar el cumplimiento oportuno de los derechos laborales de sus trabajadores y contribuir al fortalecimiento institucional del Poder Judicial.