Corte de Lambayeque participa en ceremonia por aniversario de la DIVINCRI

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, participó en la ceremonia central por el XLII aniversario de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI - Lambayeque) de la Policía Nacional del Perú, actividad en la que también se conmemoró el Día de la Investigación Criminal y de la antigua Policía de Investigación del Perú (PIP).

La ceremonia tuvo como propósito rendir homenaje a los hombres y mujeres que, a lo largo de los años, han dedicado su labor a la investigación criminal y a la lucha contra la delincuencia. La actividad contó con la presencia de autoridades policiales, entre ellas el general PNP Roberto Carlos Mercado Calderón, así como representantes de instituciones vinculadas al sistema de justicia.

Como parte de la jornada conmemorativa, se realizó un desfile de los integrantes de la DIVINCRI en Chiclayo, desarrollado en la avenida Salaverry de Chiclayo, donde los efectivos policiales rindieron homenaje a la trayectoria y labor de quienes forman parte de esta importante unidad especializada de investigación criminal.

El titular de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque participó acompañado por el Lic. David Benavides Campos, administrador de la Unidad de Flagrancia de la CSJLA, resaltando con su presencia la importancia de la coordinación que existe entre el Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú, especialmente en el marco de la atención de casos de flagrancia.

La labor de la PNP tiene una relación directa con el trabajo que desarrolla la Unidad de Flagrancia de la CSJLA, debido a que la intervención policial constituye uno de los primeros momentos frente a la comisión de un delito en flagrancia. A partir de ello, las actuaciones de la Policía se articulan con el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Defensa Pública, cada institución dentro de sus respectivas competencias, para brindar una respuesta rápida y oportuna a los casos que llegan al sistema de justicia.

Esta coordinación interinstitucional resulta fundamental para que la respuesta frente a la criminalidad no se limite a la intervención inicial, sino que permita avanzar de manera articulada hacia la investigación, el procesamiento y la decisión judicial de los casos. En ese trabajo, la experiencia y especialización de la Policía Nacional en investigación criminal constituye un componente importante para el adecuado desarrollo de las actuaciones que corresponden a los operadores de justicia.

La participación del presidente de la CSJLA en esta ceremonia representa también un reconocimiento a la labor que cumplen los hombres y mujeres de la Policía Nacional dedicados a la investigación criminal, así como a la trayectoria de quienes integraron la antigua Policía de Investigaciones del Perú, cuya labor forma parte de la historia de la investigación policial en el país.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque continuará promoviendo la coordinación y el trabajo articulado con los operadores del sistema de justicia, contribuyendo desde sus competencias a una respuesta judicial oportuna frente a la criminalidad y al servicio de las personas.