Corte del Santa realiza jornada de limpieza para promover el cuidado del medio ambiente

Más de 40 trabajadores de nuestra sede judicial participaron hoy en la jornada de limpieza de la bahía, actividad organizada por el Comité de Ecoeficiencia de la Corte del Santa, presidido por el titular judicial, Dr. Samuel Joaquín Sánchez Melgarejo, como parte de la Semana de la Ecoeficiencia.

Desde las 8 de la mañana, el personal jurisdiccional se sumó a esta iniciativa, realizando labores de limpieza en la bahía ubicada frente a la urbanización La Caleta. Durante la jornada, los participantes recogieron diversos tipos de residuos que afectaban este espacio.

Los desechos fueron colocados en bolsas negras y posteriormente recogidos por personal de la Municipalidad Provincial del Santa, contribuyendo así a mantener limpio este importante espacio de la ciudad y reafirmando el compromiso de la Corte del Santa con el cuidado y la protección del medio ambiente.