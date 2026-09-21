Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
EN VIVO

PERIODISMO EN CRISIS TRAS ASESINATO DE CHINA POLO, LEIVA SE SALVA Y MARCO SIFUENTES EN ARDE TROYA

¿Dudas sobre esta nota? Pregúntanos
Judicialidad

Corte del Santa realiza jornada de limpieza para promover el cuidado del medio ambiente

La actividad se desarrolló frente a la urbanización La Caleta y permitió retirar residuos con apoyo de la Municipalidad Provincial del Santa.

Corte del Santa realizó jornada de limpieza en la bahía de Chimbote. Foto: difusión.
Corte del Santa realizó jornada de limpieza en la bahía de Chimbote. Foto: difusión.
google iconLa República en Google

Más de 40 trabajadores de nuestra sede judicial participaron hoy en la jornada de limpieza de la bahía, actividad organizada por el Comité de Ecoeficiencia de la Corte del Santa, presidido por el titular judicial, Dr. Samuel Joaquín Sánchez Melgarejo, como parte de la Semana de la Ecoeficiencia.

Desde las 8 de la mañana, el personal jurisdiccional se sumó a esta iniciativa, realizando labores de limpieza en la bahía ubicada frente a la urbanización La Caleta. Durante la jornada, los participantes recogieron diversos tipos de residuos que afectaban este espacio.

Puedes ver

Chimbote: sentencian a 1 año y 10 meses por hurto y violencia familiar | Del Santa | La República

lr.pe

Los desechos fueron colocados en bolsas negras y posteriormente recogidos por personal de la Municipalidad Provincial del Santa, contribuyendo así a mantener limpio este importante espacio de la ciudad y reafirmando el compromiso de la Corte del Santa con el cuidado y la protección del medio ambiente.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 21 de septiembre de 2026

Por Carlin | 21 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 20 de septiembre de 2026

Por Carlin | 20 de Septiembre 2026

Carlincatura del sábado 19 de septiembre de 2026

Por Carlin | 19 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juntos por el Perú anuncia moción de censura contra el ministro del Interior tras asesinato de "La China Polo"

Corte del Santa recibe 10 demandas de alimentos durante feria itinerante en La Esperanza Alta

Un antecedente al caso Liceo Naval: Milan, el escolar de 13 años que fue víctima de bullying y murió a manos de sus compañeros de clase en Huancayo

Judicialidad

Corte del Santa recibe 10 demandas de alimentos durante feria itinerante en La Esperanza Alta

Corte de Tumbes fortalece el bienestar laboral con taller de comunicación y manejo del estrés

Corte de Tumbes recibe visita de monitoreo para fortalecer la oralidad civil

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Juntos por el Perú anuncia moción de censura contra el ministro del Interior tras asesinato de "La China Polo"

Sicario utilizó arma de un policía para asesinar a la "China Polo"

Debate municipal 2026 por la alcaldía de Lima: Quiénes se presentarán hoy 21 de septiembre