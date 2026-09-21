Corte de Lambayeque analiza diferencias entre impugnación de paternidad y nulidad de acto jurídico

Con el propósito de fortalecer la actualización y formación jurídica de magistrados y servidores judiciales, las Subsedes Judiciales de Jaén, San Ignacio y Cutervo desarrollaron el evento académico denominado “El conflicto entre las figuras de la impugnación de paternidad y de nulidad o anulabilidad de acto jurídico, a propósito de la jurisprudencia de la Corte Suprema”, como parte de su Plan de Capacitaciones Internas.

La ponencia estuvo a cargo del doctor Jaime Roland Rebasa Cribillero, juez del Segundo Juzgado de Familia Permanente de Jaén, quien abordó las principales diferencias entre estas instituciones jurídicas y los criterios que deben ser considerados al momento de determinar la vía procesal correspondiente.

Durante su exposición, el magistrado planteó como punto de partida una situación frecuente en materia de filiación: cuando una persona reconoce a un hijo y, años después, mediante una prueba de ADN, toma conocimiento de que no existe vínculo biológico. A partir de este supuesto, explicó que pueden presentarse dos situaciones jurídicas diferenciadas: una orientada a cuestionar la correspondencia entre la filiación reconocida y la verdad biológica, y otra dirigida a cuestionar la formación o validez del acto jurídico de reconocimiento.

En ese contexto, destacó la importancia de una adecuada calificación de las demandas, considerando que cada figura jurídica cuenta con presupuestos y plazos distintos. Asimismo, explicó las causales de nulidad y anulabilidad contempladas en el Código Civil y precisó que la nulidad no debe ser utilizada como una categoría genérica frente a cualquier cuestionamiento al reconocimiento de paternidad, debido a que la causal invocada determina el régimen jurídico aplicable.

Uno de los aspectos centrales de la jornada fue el análisis de diversos pronunciamientos de la Corte Suprema, entre ellos Casaciones de Cajamarca, Lima, Arequipa y Huaura. Los criterios jurisprudenciales examinados permitieron abordar la diferenciación entre el cuestionamiento del nexo biológico y el cuestionamiento del acto jurídico, así como la relevancia del interés superior del niño y de la identidad dinámica en los procesos de filiación.

El expositor también resaltó que la identidad comprende tanto una dimensión estática, vinculada a datos objetivos como la filiación y el nombre, como una dimensión dinámica, relacionada con las relaciones familiares construidas a lo largo del tiempo. Por ello, señaló la necesidad de que los órganos jurisdiccionales ponderen estos elementos antes de calificar una demanda y al momento de resolver controversias que puedan incidir en la identidad y en la historia de vida de un menor.

La actividad incluyó un espacio de absolución de consultas, en el que los participantes plantearon diversos casos vinculados con el cómputo de los plazos, la legitimación, la prueba de ADN, el reconocimiento de paternidad y los efectos de la identidad dinámica, generándose un intercambio de experiencias y criterios jurídicos entre los asistentes y el ponente.

Con estas actividades académicas, las Subsedes Judiciales de Jaén, San Ignacio y Cutervo continúan promoviendo espacios de capacitación interna orientados a la actualización de conocimientos y al análisis de criterios jurisprudenciales, contribuyendo al desarrollo de una labor jurisdiccional cada vez más especializada y acorde con los desafíos que plantea la administración de justicia en materia de familia.