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Judicialidad

Piura: Corte orienta a escolares sobre responsabilidad penal de adolescentes

La jueza de Familia de Paita explicó a estudiantes de secundaria las consecuencias de infringir la ley penal durante la adolescencia.

Corte de Piura orientó a escolares sobre responsabilidad penal adolescente. Foto: difusión.
Corte de Piura orientó a escolares sobre responsabilidad penal adolescente. Foto: difusión.
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Estudiantes de cuarto y quinto grado de secundaria de la I.E. Nuestro Señor de la Divina Misericordia, del distrito de El Arenal, recibieron una charla informativa sobre la responsabilidad penal de los adolescentes en conflicto con la ley penal a cargo de la magistrada Isabel del Carmen Flores Nolasco, jueza de Familia de Paita.

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Piura: sentencian a dos personas por robo agravado a mujer gestante | piura | La República

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La actividad se realizó el 16 de setiembre, como parte de las acciones promovidas para fortalecer la convivencia pacífica, el respeto y la prevención de conductas que puedan vulnerar las normas y derechos de otras personas.

Durante la jornada, la magistrada explicó a los estudiantes las implicancias de incurrir en infracciones a la ley penal durante la adolescencia y resaltó la importancia de conocer sus derechos y responsabilidades.

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