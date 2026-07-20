Jornada Itinerante: Juzgado de Motupe acerca la justicia a la población de Salas

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Con el propósito de acercar los servicios de justicia a la población y facilitar el acceso oportuno a la atención jurisdiccional, el Juzgado de Familia de Motupe desarrolló una jornada de itinerancia en el distrito de Salas, llevando orientación, recepción de demandas y acciones de protección en favor de los sectores más vulnerables.

La actividad fue encabezada por el juez Maxandré César Félix Taboada Ramón, junto al equipo jurisdiccional integrado por secretarios y asistentes judiciales, quienes se trasladaron hasta la Municipalidad Distrital de Salas para brindar atención directa a la ciudadanía.

Durante la jornada se recepcionaron denuncias y demandas de alimentos, además de ofrecer orientación sobre procesos de apoyos y salvaguardias. Asimismo, se brindó atención a una madre de familia que requería iniciar este procedimiento, coordinándose con los programas sociales de la municipalidad para garantizar el seguimiento correspondiente.

Como parte de las actividades de prevención y promoción de derechos, la secretaria judicial Yolanda Raquel Ocares Torres, en coordinación con la directora de la Institución Educativa Primaria José Justo Arce Gonzales, desarrolló charlas informativas y acciones de sensibilización dirigidas a estudiantes del sexto grado, orientadas a fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Durante las visitas domiciliarias de seguimiento a víctimas de violencia, el equipo jurisdiccional tomó conocimiento, a través de información proporcionada por la población, de la existencia de dos adolescentes gestantes de 13 y 15 años de edad, estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Jorge Chávez. Ante esta situación, los integrantes del juzgado acudieron de inmediato al plantel educativo, donde, en coordinación con la directora, la psicóloga y el tutor responsable, levantaron el acta correspondiente y dispusieron poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público y de la Unidad de Protección Especial (UPE), a fin de que se adopten las medidas de protección e investigación que correspondan.

Posteriormente, el equipo jurisdiccional se constituyó a la Comisaría PNP de Salas para recabar información sobre posibles denuncias relacionadas con ambos casos. No obstante, el comisario no se encontraba en la dependencia policial al momento de la visita.

A través de estas jornadas itinerantes, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque continúa promoviendo una justicia más cercana a la ciudadanía, facilitando el acceso a los servicios judiciales y desarrollando acciones preventivas y de protección que contribuyen a la defensa de los derechos de niñas, niños, adolescentes y familias en situación de vulnerabilidad.