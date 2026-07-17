Corte de Lambayeque consolida sus Salas Superiores para fortalecer la atención judicial

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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque consolidó la conformación de diversas Salas Superiores de Chiclayo y Jaén, en el marco de la culminación de las funciones electorales desempeñadas por magistrados que integraron los Jurados Electorales Especiales durante el proceso de Elecciones Generales 2026. Las disposiciones adoptadas permiten mantener la especialización de los órganos colegiados, optimizar la distribución del trabajo jurisdiccional y brindar una atención más oportuna a los usuarios del sistema de justicia.

Entre las principales medidas se encuentra la reincorporación del magistrado Edilberto José Rodríguez Tanta, quien, tras concluir sus funciones como presidente del Jurado Electoral Especial de Lambayeque, retomó su plaza como juez superior titular e integrante de la Segunda Sala Civil de Chiclayo, órgano jurisdiccional al que pertenece por nombramiento.

Asimismo, la magistrada Blanca Lidia Cervera Dávila, luego de culminar su labor como presidenta del Jurado Electoral Especial de Jaén y San Ignacio, asumirá funciones como jueza superior y presidenta de la Sala Civil Mixta Transitoria de Jaén, integrando la nueva conformación de este órgano jurisdiccional.

Como parte de estas disposiciones, el magistrado Luis Enrique Álvarez Sáenz asumirá la presidencia de la Sala Laboral Transitoria de Chiclayo, mientras que la magistrada Cecilia Lucila Tutaya Gonzáles continuará ejerciendo sus funciones como jueza superior titular de la Segunda Sala Laboral de Chiclayo, integrando este colegiado conforme a la nueva conformación aprobada.

Las decisiones también comprenden la incorporación de magistrados provisionales y supernumerarios en las Salas Superiores de Chiclayo y Jaén, contribuyendo a una atención más oportuna de los procesos judiciales y al adecuado servicio de administración de justicia.

Las Salas Superiores cumplen un papel fundamental dentro del sistema de justicia, al resolver en segunda instancia procesos de especial relevancia y garantizar la correcta aplicación de la ley. En ese contexto, la conformación de estos órganos jurisdiccionales resulta esencial para mantener la especialización de cada colegiado, favorecer el desarrollo eficiente de sus funciones y brindar respuestas oportunas a los ciudadanos que acuden al Poder Judicial.

Con el retorno de magistrados que asumieron responsabilidades durante el proceso electoral y la incorporación de nuevas designaciones jurisdiccionales, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque continúa consolidando sus órganos colegiados para ofrecer un servicio de justicia especializado, eficiente y cercano a la ciudadanía. De esta manera, asegura que las Salas Superiores cuenten con la experiencia, el conocimiento y el capital humano necesarios para atender oportunamente los procesos judiciales y seguir respondiendo a las necesidades de los usuarios del sistema de justicia.