HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Alerta: El fujimorismo busca reescribir la historia del Perú ft. Carlos Cornejo | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Judicialidad

Corte de Lambayeque consolida sus Salas Superiores para fortalecer la atención judicial

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque ha consolidado nuevas Salas Superiores en Chiclayo y Jaén, tras culminar funciones electorales de magistrados en las Elecciones Generales 2026.

Estas disposiciones buscan optimizar la atención judicial mediante la inclusión de magistrados provisionales y supernumerarios. Foto: difusión.
Estas disposiciones buscan optimizar la atención judicial mediante la inclusión de magistrados provisionales y supernumerarios. Foto: difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque consolidó la conformación de diversas Salas Superiores de Chiclayo y Jaén, en el marco de la culminación de las funciones electorales desempeñadas por magistrados que integraron los Jurados Electorales Especiales durante el proceso de Elecciones Generales 2026. Las disposiciones adoptadas permiten mantener la especialización de los órganos colegiados, optimizar la distribución del trabajo jurisdiccional y brindar una atención más oportuna a los usuarios del sistema de justicia.

PUEDES VER: Lambayeque designa juez de paz para Cujillo y Cochalán | Lambayeque | La República

lr.pe

Entre las principales medidas se encuentra la reincorporación del magistrado Edilberto José Rodríguez Tanta, quien, tras concluir sus funciones como presidente del Jurado Electoral Especial de Lambayeque, retomó su plaza como juez superior titular e integrante de la Segunda Sala Civil de Chiclayo, órgano jurisdiccional al que pertenece por nombramiento.

Asimismo, la magistrada Blanca Lidia Cervera Dávila, luego de culminar su labor como presidenta del Jurado Electoral Especial de Jaén y San Ignacio, asumirá funciones como jueza superior y presidenta de la Sala Civil Mixta Transitoria de Jaén, integrando la nueva conformación de este órgano jurisdiccional.

Como parte de estas disposiciones, el magistrado Luis Enrique Álvarez Sáenz asumirá la presidencia de la Sala Laboral Transitoria de Chiclayo, mientras que la magistrada Cecilia Lucila Tutaya Gonzáles continuará ejerciendo sus funciones como jueza superior titular de la Segunda Sala Laboral de Chiclayo, integrando este colegiado conforme a la nueva conformación aprobada.

Las decisiones también comprenden la incorporación de magistrados provisionales y supernumerarios en las Salas Superiores de Chiclayo y Jaén, contribuyendo a una atención más oportuna de los procesos judiciales y al adecuado servicio de administración de justicia.

PUEDES VER: Motupe: condenan a extranjero por tentativa de homicidio | Lambayeque | La República

lr.pe

Las Salas Superiores cumplen un papel fundamental dentro del sistema de justicia, al resolver en segunda instancia procesos de especial relevancia y garantizar la correcta aplicación de la ley. En ese contexto, la conformación de estos órganos jurisdiccionales resulta esencial para mantener la especialización de cada colegiado, favorecer el desarrollo eficiente de sus funciones y brindar respuestas oportunas a los ciudadanos que acuden al Poder Judicial.

Con el retorno de magistrados que asumieron responsabilidades durante el proceso electoral y la incorporación de nuevas designaciones jurisdiccionales, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque continúa consolidando sus órganos colegiados para ofrecer un servicio de justicia especializado, eficiente y cercano a la ciudadanía. De esta manera, asegura que las Salas Superiores cuenten con la experiencia, el conocimiento y el capital humano necesarios para atender oportunamente los procesos judiciales y seguir respondiendo a las necesidades de los usuarios del sistema de justicia.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Delegación de la Corte de Lambayeque participa en el I Congreso de Justicia Itinerante

Delegación de la Corte de Lambayeque participa en el I Congreso de Justicia Itinerante

LEER MÁS
Condenan a más de 10 años de prisión a extranjero por tentativa de homicidio en Motupe

Condenan a más de 10 años de prisión a extranjero por tentativa de homicidio en Motupe

LEER MÁS
Corte de Lambayeque designa juez de paz para garantizar atención en Cujillo y Cochalán

Corte de Lambayeque designa juez de paz para garantizar atención en Cujillo y Cochalán

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de Sullana juramenta a juez del Primer Juzgado de Paz Letrado Laboral

Corte de Sullana juramenta a juez del Primer Juzgado de Paz Letrado Laboral

LEER MÁS
Corte del Santa participa en el I Congreso Nacional de Justicia Itinerante

Corte del Santa participa en el I Congreso Nacional de Justicia Itinerante

LEER MÁS
Presidente de la Corte de Lambayeque juramenta a nuevos magistrados para Chiclayo y Jaén

Presidente de la Corte de Lambayeque juramenta a nuevos magistrados para Chiclayo y Jaén

LEER MÁS
Estudiantes de Huarango juran como jueces y secretarios de Justicia de Paz Escolar

Estudiantes de Huarango juran como jueces y secretarios de Justicia de Paz Escolar

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Judicialidad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025