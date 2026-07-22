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Corte de Lambayeque fortalece capacidades en gestión de riesgos e integridad pública

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque participó en la conferencia "Gestión de Riesgos que afectan la Integridad Pública" para fortalecer su capacidad en integridad.

La jornada virtual busca promover la identificación y mitigación de riesgos que afectan la confianza ciudadana. Foto: difusión.
La jornada virtual busca promover la identificación y mitigación de riesgos que afectan la confianza ciudadana. Foto: difusión.
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Con el propósito de fortalecer las capacidades en materia de integridad pública y gestión de riesgos, el equipo de la Unidad Funcional de Integridad de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque participó en la conferencia virtual "Gestión de Riesgos que afectan la Integridad Pública", organizada por la Unidad de Integridad, en coordinación con la Subgerencia de Capacitación y de Rendimiento de la Gerencia de Recursos Humanos de la Gerencia General del Poder Judicial.

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La jornada académica tuvo como objetivo fortalecer las competencias de funcionarios y servidores del Poder Judicial en la identificación, evaluación y mitigación de los riesgos que afectan la integridad pública, promoviendo una cultura de integridad que contribuya a consolidar la confianza ciudadana y asegurar el correcto funcionamiento de la administración de justicia, en el marco del Modelo de Integridad del Poder Judicial.

Durante la capacitación se abordaron temas relacionados con la gestión de riesgos que afectan la integridad pública, el marco conceptual de la gestión de riesgos, la identificación, evaluación y tratamiento de estos riesgos, brindando herramientas para fortalecer la prevención y la gestión institucional frente a posibles actos que comprometan la integridad en el servicio público.

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La conferencia estuvo dirigida a directivos, funcionarios y servidores jurisdiccionales y administrativos de las 35 Cortes Superiores de Justicia del país y de la Autoridad Nacional de Control, como parte de las acciones de capacitación impulsadas por el Poder Judicial para fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción y consolidar una cultura organizacional basada en la ética y la integridad.

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