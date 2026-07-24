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Un barco carguero de 79 metros de eslora, transformado en un jardín flotante frente a los habitantes de Sídney durante más de cinco décadas: esto es lo que aguarda a los visitantes curiosos que se aventuran a la bahía de Homebush, al oeste de la capital australiana.

El SS Ayrfield no navega desde 1972, pero tampoco se hundió. En su casco dañado, un manglar entero ha echado raíces, hasta el punto de que el barco ahora se asemeja más a un bosque flotante que a un naufragio.

De mercante escocés a símbolo del Pacífico

Todo comenzó en Escocia, muy lejos de las aguas cálidas del Pacífico. El SS Ayrfield era un buque de carga con casco de acero construido en el Reino Unido y registrado en Sídney en 1912. Botado bajo el nombre de Corrimal, el barco medía 79 metros de eslora y registraba 1.140 toneladas, una dimensión modesta en comparación con los buques de carga actuales, pero suficiente para transportar carbón entre los puertos australianos durante décadas.

Las ramas de estos árboles se desbordan por los costados del barco deteriorando lentamente el casco. Foto: Secret Sidney

La embarcación prestó servicio como transporte de suministros para las tropas estadounidenses desplegadas en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, antes de retomar una vida más apacible. En 1950 fue vendido a Bitumen and Oil Refineries Australia y rebautizado como Ayrfield en 1951 al pasar a manos de la Miller Steamship Company, que lo operó como carbonero entre Newcastle y la terminal de Blackwattle Bay. Tras veintiún años de continuos servicios, la antigüedad terminó por pasarle factura a su estructura.

El desguace frustrado que cambió su destino

En 1972, el barco puso rumbo a la bahía de Homebush para lo que debía ser un final rutinario. La nave ingresó en esta zona del río Parramatta, al oeste de Sídney, que por aquel entonces funcionaba como astillero de desmantelamiento naval. El plan era sencillo: cortar el casco, recuperar el acero y cerrar el capítulo. Sin embargo, los planes no salieron como se esperaba.

Mientras el Ayrfield permanecía a flote a la espera de su destino, la cotización de la chatarra se desplomó y las empresas de desguace echaron el cierre. El barco, al igual que otros tres naufragios de la zona, quedó abandonado allí, ni destruido ni mantenido. Con el paso del tiempo, la estructura fue dejándose a su suerte, oxidándose y quedando parcialmente sumergida mientras los árboles comenzaban a cubrirla gradualmente. Aquel olvido administrativo daría origen, sin pretenderlo, a una de las curiosidades naturales más fotografiadas de Australia.

La bahía de Homebush sufrió una severa contaminación industrial en el pasado, convirtiéndose en un vertedero de residuos químicos con aguas cargadas de dioxinas y metales pesados. Precisamente en ese entorno degradado, entre un astillero fantasma y un área industrial en decadencia, la naturaleza decidió reclamar su espacio.

La ciencia detrás del milagro vegetal

Los bosques de manglares que bordean la bahía de Homebush, compuestos principalmente por el manglar gris (Avicennia marina), producen abundantes semillas que las aves dispersan y que terminaron por caer sobre el naufragio. Con el tiempo, estas semillas germinaron en la estructura metálica, dando lugar a los corpulentos árboles que forman el manglar visible en la actualidad. La cubierta oxidada, la humedad ambiental y los sedimentos acumulados en el interior hicieron el resto, creando un sustrato improvisado y perfectamente apto para raíces acostumbradas al fango salino.

Las ramas sobrepasan los laterales de la nave y van desgastando lentamente la estructura, hasta el punto de que resulta sorprendente que el buque continúe a flote. En las entrañas metálicas se ha establecido además un ecosistema único: los manglares alojados en el casco ofrecen refugio a diversas especies, con bancos de peces a la sombra de la carcasa, crustáceos adheridos a las partes sumergidas y aves que van y vienen entre las ramas. En definitiva, un naufragio transformado en arrecife de forma totalmente espontánea.

Con los años, el estatus de la embarcación quedó regularizado de forma oficial. En 1976, tras la recolonización natural del Ayrfield, el naufragio pasó a formar parte del Área de Conservación de Naufragios de la Bahía de Homebush, un entorno protegido como patrimonio histórico. Aunque otros tres cascos oxidados comparten el mismo destino en la bahía, ninguno ha experimentado una colonización vegetal tan espectacular.

Un patrimonio protegido para contemplar desde la distancia

El éxito turístico del lugar no es ningún misterio: reside en la luz, la hora del día y las mareas. El atardecer es el momento idóneo, cuando el sol se oculta tras la nave y recorta la silueta del casco oxidado y las ramas de manglar sobre un cielo de tonos anaranjados y violetas. Numerosos fotógrafos acuden a los paseos habilitados alrededor del Parque Bicentenario, el único punto legal para observar la embarcación.

Aproximarse al barco está estrictamente prohibido. El acceso directo al naufragio es ilegal, pero puede contemplarse desde diversos miradores acondicionados, como las pasarelas de Wentworth Point y Rhodes, construidas frente a la bahía a medida que el entorno se transformaba en zona residencial tras los Juegos Olímpicos del año 2000. Paradojas del destino: los edificios surgidos en la orilla ofrecen hoy las mejores vistas de un barco de carga que nadie había planeado conservar.

La historia del SS Ayrfield evidencia la rapidez con la que un ecosistema puede colonizar una infraestructura humana en cuanto cesa su mantenimiento. Cincuenta años han bastado para transformar un carbonero escocés en una curiosidad botánica protegida. En otros lugares del mundo, muchas otras estructuras se oxidan sin llegar a experimentar esta redención verde, a falta de un manglar vecino lo suficientemente generoso en semillas.