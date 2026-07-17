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Corte de Lambayeque logra más de S/ 4.5 millones para implementar el SNEJ

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque logró la aprobación del Proyecto de Ley N.° 14799/2025-PE, que permitirá financiar el Módulo de Sanción del SNEJ.

Este avance es resultado de gestiones continuas y busca fortalecer el sistema de justicia en Lambayeque. Foto: difusión.
Este avance es resultado de gestiones continuas y busca fortalecer el sistema de justicia en Lambayeque. Foto: difusión.
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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque alcanzó la aprobación, por parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso, del dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 14799/2025-PE, que autoriza al Poder Judicial a efectuar modificaciones presupuestarias para financiar la implementación del Módulo de Sanción del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (SNEJ) en el distrito judicial de Lambayeque.

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El dictamen autoriza destinar S/ 4 587 793,00 para la puesta en marcha de este importante componente del SNEJ, recursos que permitirán hacer realidad una iniciativa largamente impulsada por la Corte de Lambayeque, a través del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, como parte de las acciones orientadas a brindar una respuesta judicial especializada y oportuna a las víctimas de violencia.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, doctor César William Bravo Llaque, expresó su satisfacción por este importante avance, destacando que constituye uno de los principales logros alcanzados durante la presente gestión institucional.

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"Este resultado es fruto de las permanentes gestiones, coordinaciones y acciones técnicas impulsadas para lograr que Lambayeque cuente con el Módulo de Sanción del SNEJ. Nuestro compromiso ha sido permanente porque somos conscientes de la necesidad de fortalecer la atención especializada de los casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar", señaló el titular de la Corte.

Asimismo, reconoció el trabajo desarrollado por el equipo del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, bajo la administración de la Abog. Blanca del Pilar Cavero Laca, cuyos aportes técnicos y constantes coordinaciones contribuyeron a sustentar la necesidad de implementar este importante servicio especializado en el distrito judicial de Lambayeque.

La implementación del Módulo de Sanción del SNEJ permitirá consolidar un modelo de justicia especializado para el tratamiento de los procesos vinculados a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, optimizando la atención de estos casos y reforzando la articulación entre las instituciones que conforman el sistema de justicia.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso de continuar promoviendo iniciativas que contribuyan a ofrecer un servicio de justicia cada vez más especializado, oportuno y al servicio de las personas.

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