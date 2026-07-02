Corte de Sullana: Presidenta del Poder Judicial destaca modelo de integridad y modernización

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“Quince años después de su instalación la corte de Sullana demuestra que la modernización tecnológica, eficiencia jurisdiccional, la transparencia, el acceso efectivo a la justicia, sin discriminación, en condiciones de igualdad, constituyen ejes fundamentales para consolidar un poder judicial al servicio de la ciudadanía”, remarcó la presidenta del Poder Judicial Janet Tello Gilardi durante la sesión solemne por el XV Aniversario de instalación de la Corte Superior de Justicia de Sullana, realizada en el Centro de Convenciones de la Municipalidad de Sullana.

La presidenta del Poder Judicial, Dra. Janet Tello Gilardi, expresó que sienta una gran emoción, el sentimiento, el orgullo de poder estar de manera virtual en esta significativa ceremonia para conmemorar el décimo quinto aniversario de la Corte Superior de Justicia de Sullana, que preside el doctor Yone Pedro Li Córdova, porque ha dado cuenta de todos los logros, metas y objetivos alcanzados durante su gestión.

Felicitación a los magistrados

Expresó un reconocimiento a la labor que realizan los jueces y juezas de las diferentes niveles y especialidades porque han alcanzado entre enero a mayo el 63 por ciento de sus metas de productividad; mientras la unidad de Flagrancia ha logrado resolver un 92 por ciento en la efectividad de casos. “Tenemos que felicitar sí o sí a todas los jueces y juezas que han acompañado su trabajo, el compromiso, con el fortalecimiento de la transparencia y la integridad institucional”.

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, elogió el trabajo diligente de los magistrados. Fuente: difusión.

Esto ha permitido que la Corte de Sullana, recibiera un reconocimiento nacional por la implementación del Modelo de Integridad, consolidando una gestión orientada a la prevención de la corrupción y al fortalecimiento de la confianza ciudadana y recuperación de la legitimidad social, siendo la Corte una entidad muy importante para la marcha institucional, precisó Tello Gilardi.

Eje de familia

La presidenta del Poder Judicial destacó el modelo piloto, que se ha venido trabajando en Sullana de la implementación del Expediente Judicial Electrónico y Mesa de Partes Electrónica en procesos de tenencia, régimen de visitas y sus variaciones que ha fortalecido con el equipamiento tecnológico, mediante la entrega de 120 equipos informáticos y se desarrollaron aplicativos para optimizar el control de expedientes, la atención al usuario y el seguimiento de compromisos institucionales. La importancia de este trabajo es que con esta experiencia en la Corte de Sullana se ha desplegado a nivel nacional a otros distritos judiciales.

Resalta también, de la mano con la transformación digital la implementación del sistema de apoyo del Equipo Multidisciplinario de Familia, que ha reducido el tiempo de elaboración de informes sociales de 3 horas a tan solo 26 minutos, incrementando significativamente la productividad, lo que denota celeridad en los informes técnicos para la toma de decisiones por parte de los jueces.

En cuanto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes se refirió también a los logros en la Campaña Nacional de Entrega de Endoso de Depósitos de Alimentos a la que la Corte de sumó con la entrega total de 1 millón 700 mil soles en más de 1,100 depósitos judiciales que significa una inyección a la económica familiar de quienes más los necesitan sobre todo niños, niñas y adolescentes.

Presidente destacó logros

En su discurso el Titular de la Corte de Sullana, Yone Pedro Li Córdova hizo un sincero reconocimiento a las juezas, jueces de todas las instancias quienes diariamente asumen la responsabilidad de resolver los conflictos que les son sometidos, con independencia, imparcialidad y estricto respeto a la Constitución y a la ley. Y a los servidores que son el soporte indispensable sobre el cual recaen los órganos jurisdiccionales.

Destacó la vocación de acercar a la justicia a la comunidad a través de la Ruta de Flagrancia, que permitió que instituciones educativas conocieran directamente el funcionamiento del sistema de justicia penal, comprendiendo el papel que desempeña la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Poder Judicial en la protección de la legalidad y el respeto del debido proceso.

Asimismo, la labor del camión itinerante a través de la “justicia que camina”, permitiendo que poblaciones vulnerables accedan a diligencias que anteriormente exigían largos desplazamientos. “Se ha logrado implementar como buena práctica la realización de las audiencias de prueba anticipada para la toma de declaraciones de menores víctimas de violencia sexual en el distrito de Máncora”.

Entre los logros, se resalta la implementación del Expediente Judicial Electrónico. Fuente: difusión.

Se refirió también al trabajo realizado a nivel del Programa de Justicia de Paz Escolar que se ha implementado en tres colegios de Talara y Ayabaca. La entrega de carné a personas con discapacidad empadronadas por la OMAPED de Talara. La ejecución de la Buena Práctica “Sirviendo a mi Comunidad” por parte de un grupo de sentenciados que realizan trabajos comunitarios de ornato en la ciudad.

La recuperación de la sede “La Cúpula” del Módulo Penal de Sullana que permitió restablecer plenamente el funcionamiento de importantes órganos jurisdiccionales, luego de los daños del siniestro del año 2024. Así como la implementación de nuevas soluciones tecnológicas para salas de audiencia, incorporación de modernos equipos de cómputo y la mejora de los servicios de conectividad para nuestras sedes principales, entre otros logros-

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