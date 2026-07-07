Equipo Multidisciplinario de Familia realizó jornada sabatina para agilizar procesos judiciales

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Con el propósito de brindar una respuesta más oportuna a los usuarios del sistema de justicia, el Equipo Multidisciplinario de los Juzgados de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque desarrolló una jornada extraordinaria de atención especializada el pasado sábado 4 de julio, destinada a impulsar la emisión de informes técnicos en procesos de familia.

La actividad se llevó a cabo de 8.00 a. m. a 5.00 p. m., en cumplimiento de la Resolución Administrativa N.° 000923-2026-P-CSJLA/PJ, como parte de una medida excepcional orientada a reducir la carga de expedientes que requerían evaluaciones profesionales para dar continuidad a los procesos judiciales. Para ello, previamente se priorizaron los casos con mayor antigüedad y aquellos que demandaban atención urgente.

Durante la jornada participaron especialistas de las áreas de Psicología, Trabajo Social y Medicina, quienes realizaron las evaluaciones correspondientes en beneficio de niñas, niños, adolescentes y familias inmersas en procesos judiciales de alta sensibilidad.

En el área de Psicología intervinieron la Lic. Isabel del Carmen Paredes Díaz, en la sede Lambayeque, y el Lic. Juan Francisco Teque Julcarima, en la sede Chiclayo. El equipo de Trabajo Social estuvo conformado por las licenciadas Marysabel Vidal Melgarejo, Ruby Becerra Paucar, Evelin Veramatos Gutiérrez y Ely del Rocío Bautista Guevara; mientras que el área de Medicina contó con la participación de la doctora María Lorenith Díaz Briceño. Para el desarrollo de sus labores, los profesionales dispusieron del acceso al Sistema de Gestión del Equipo Multidisciplinario (SIGEM) y del soporte logístico e informático necesario.

Esta jornada permitió avanzar en la elaboración de informes psicológicos, sociales y médicos requeridos en procesos relacionados con tenencia, régimen de visitas, abandono, apoyos y salvaguarda; contribuyendo a que los órganos jurisdiccionales continúen con la tramitación de los expedientes dentro de plazos razonables.

El trabajo realizado durante esta jornada extraordinaria refleja el compromiso, la responsabilidad y la vocación de servicio del Equipo Multidisciplinario, cuyos profesionales dedicaron un día no laborable para atender casos que requieren una intervención especializada y oportuna.

Con acciones como esta, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque continúa promoviendo una atención más célere y eficiente, poniendo en el centro de su labor a las personas y reafirmando su compromiso con una justicia accesible, humana y al servicio de la ciudadanía.