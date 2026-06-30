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Corte de Sullana juramentó a siete jueces y secretarios de paz escolar en colegios de Talara

Siete estudiantes de dos instituciones educativas de Talara fueron juramentados como jueces y secretarios de paz escolar por la Corte de Sullana.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana juramenta a los jueces y secretarios. Fuente: difusión.
El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana juramenta a los jueces y secretarios. Fuente: difusión.
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El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana Yone Pedro Li Córdova juramentó a siete jueces y secretarios de paz escolar de las instituciones educativas "José Gálvez Egúsquiza" y "Emblemática" de la provincia de Talara, como parte de las actividades de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia.

PUEDES VER: Corte de Sullana participa en bienvenida a primera promoción de estudiantes de derecho de la UNF | sullana | La República

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En el marco de implementación del Programa de Justicia de Paz Escolar en el distrito judicial de Sullana y en mérito a la Resolución Administrativa N° 0698-2026 - P-CSJSU-PJ el presidente de la Corte acreditó a los 7 jueces y secretarios de paz escolar, 2 de "José Gálvez" y 5 de "Emblemática".

Dichas autoridades fueron elegidas en elecciones democráticas por alumnos de 3ro y 4to de secundaria y recibieron la capacitación correspondiente de acuerdo a la Directiva de Justicia de Paz Escolar de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia y Poblaciones Vulnerables.

PUEDES VER: Sullana: condenan a 17 años y 8 meses de prisión a dos sujetos por robo agravado | sullana | La República

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El titular del distrito judicial felicitó a las nuevas autoridades que han sido elegidas por sus compañeros por sus cualidades de liderazgo. Mientras los directores de "José Gálvez" Luis Clavijo y de "Emblemática", Virginia Vivas, instaron a las autoridades a escuchar a los estudiantes para resolver sus conflictos de manera armónica y a los demás alumnos a respetarlos como autoridades judiciales.

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