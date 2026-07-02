Presidente de la Corte de Piura participó en el XV aniversario de la Corte de Sullana

El acto fue liderado por Yone Pedro Li Córdova, presidente de la Corte de Sullana. Fuente: difusión.

El acto fue liderado por Yone Pedro Li Córdova, presidente de la Corte de Sullana. Fuente: difusión.

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El titular del Distrito Judicial de Piura participó de la sesión solemne con motivo del XV Aniversario de la Corte Superior de Justicia de Sullana. En este acto intervino virtualmente la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi.

El acto protocolar estuvo encabezado por el presidente de la Corte de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, donde también asistieron los titulares y representantes de las principales instituciones públicas de la región.