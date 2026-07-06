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Judicialidad

Equipo Multidisciplinario de la Corte de Lambayeque agiliza procesos de familia con jornada extraordinaria

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque realiza este sábado una jornada extraordinaria para agilizar la atención de expedientes en procesos judiciales de familia.

Profesionales del Equipo Multidisciplinario brindan apoyo en áreas como Trabajo Social, Psicología y Medicina. Fuente: difusión.
Profesionales del Equipo Multidisciplinario brindan apoyo en áreas como Trabajo Social, Psicología y Medicina. Fuente: difusión.
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En una muestra de compromiso con la ciudadanía y con el objetivo de brindar una respuesta más oportuna a los usuarios del sistema de justicia, el Equipo Multidisciplinario del Módulo de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque desarrolla este sábado una jornada extraordinaria de trabajo, destinada a agilizar la atención de expedientes pendientes y contribuir a la continuidad de los procesos judiciales de familia.

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Durante esta jornada especial, profesionales de las áreas de Trabajo Social, Psicología y Medicina realizan evaluaciones, entrevistas, visitas, análisis y elaboración de informes técnicos correspondientes a procesos que requieren una atención especializada, permitiendo avanzar en expedientes que, debido a la priorización del modelo de oralidad, permanecían pendientes de intervención.

Esta labor representa un esfuerzo adicional de los profesionales que integran el Equipo Multidisciplinario, quienes dedican un día extraordinario de trabajo para atender casos de mayor antigüedad y aquellos que demandan una respuesta urgente, favoreciendo el desarrollo oportuno de los procesos judiciales y evitando mayores retrasos en beneficio de las familias usuarias del servicio de justicia.

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Los informes emitidos durante esta intervención constituyen un elemento fundamental para que los órganos jurisdiccionales adopten decisiones en materias como tenencia, régimen de visitas, alimentos, violencia familiar, apoyos y salvaguardias, entre otros procesos de especial sensibilidad, donde una actuación célere resulta determinante para la protección de los derechos de las personas involucradas.

Con esta jornada extraordinaria, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma que el compromiso con una justicia más humana y eficiente también se refleja en el esfuerzo de sus equipos técnicos, quienes suman capacidades y tiempo para reducir la carga pendiente de expedientes y garantizar que más familias reciban una atención integral, especializada y oportuna.

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