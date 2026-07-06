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Judicialidad

Corte de Lambayeque organiza campeonato interinstitucional por el Día del Juez

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque celebrará el Día del Juez con un Campeonato Interinstitucional el 18 de julio, promoviendo la confraternidad entre magistrados y servidores.

Este evento deportivo comenzará a las 9:00 a.m. en el Centro de Esparcimiento del Colegio de Ingenieros. Fuente: difusión.
Este evento deportivo comenzará a las 9:00 a.m. en el Centro de Esparcimiento del Colegio de Ingenieros. Fuente: difusión.
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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, en el marco de las actividades conmemorativas por el Día del Juez, desarrollará el Campeonato Interinstitucional, una jornada deportiva que reunirá a magistrados, servidores judiciales e instituciones invitadas con el objetivo de fortalecer la confraternidad, el compañerismo y la integración a través del deporte. La organización del evento forma parte del programa de actividades impulsado por la Comisión de Celebración por el Día del Juez, conformada para el presente año judicial.

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La actividad se realizará el próximo sábado 18 de julio, desde las 9:00 de la mañana, en el Centro de Esparcimiento del Colegio de Ingenieros de Lambayeque, ubicado en el kilómetro 10 de la carretera a Pimentel, donde los equipos participantes competirán en las disciplinas de fútbol masculino, fútbol femenino y vóley mixto.

El campeonato busca convertirse en un espacio de encuentro que fomente la unión entre quienes integran el sistema de justicia y las instituciones participantes, promoviendo valores como el respeto, la solidaridad, el trabajo en equipo y la sana convivencia.

Durante la jornada, los participantes demostrarán su talento y compromiso en cada encuentro, compartiendo una experiencia que fortalecerá los lazos de amistad y cooperación, pilares fundamentales para el desarrollo de un adecuado clima institucional.

PUEDES VER: Corte de Lambayeque realizará conferencias por el Día del Juez | Lambayeque | La República

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La celebración del Día del Juez representa una oportunidad para reconocer la trascendental labor que desempeñan los magistrados en la defensa del Estado Constitucional de Derecho y, al mismo tiempo, promover actividades académicas, culturales, deportivas e institucionales que fortalezcan la identidad y la integración de la familia judicial.

Con este campeonato, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso de impulsar espacios que favorezcan la integración y el bienestar de magistrados y servidores judiciales, convencida de que la confraternidad y el espíritu de equipo contribuyen al fortalecimiento institucional y, en consecuencia, a brindar un mejor servicio de justicia a la ciudadanía.

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