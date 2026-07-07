Corte de Sullana juramenta a juez del Primer Juzgado de Paz Letrado Laboral
El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, juramentó a Andy Junior Quinde Díaz como Juez Supernumerario del Primer Juzgado de Paz Letrado Laboral.
El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, juramentó a Andy Junior Quinde Diaz, en el cargo de Juez Supernumerario del Primer Juzgado de Paz Letrado Laboral de Sullana.
Tras el acto protocolar, el magistrado se incorporó a sus labores de impartir justicia en el mencionado órgano jurisdiccional, ubicado en la sede principal de Sullana, donde fue presentado al personal jurisdiccional por el titular del distrito judicial.
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Li Córdova, felicitó al magistrado y lo exhortó a desempeñar sus funciones con compromiso, responsabilidad y celeridad, priorizando la resolución oportuna de los procesos en beneficio de los justiciables.