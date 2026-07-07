Corte de Sullana juramenta a juez del Primer Juzgado de Paz Letrado Laboral

Quinde Díaz se incorpora a su nuevo puesto en la sede principal de Sullana. Fuente: difusión.

Quinde Díaz se incorpora a su nuevo puesto en la sede principal de Sullana. Fuente: difusión.

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El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, juramentó a Andy Junior Quinde Diaz, en el cargo de Juez Supernumerario del Primer Juzgado de Paz Letrado Laboral de Sullana.

Tras el acto protocolar, el magistrado se incorporó a sus labores de impartir justicia en el mencionado órgano jurisdiccional, ubicado en la sede principal de Sullana, donde fue presentado al personal jurisdiccional por el titular del distrito judicial.

Li Córdova, felicitó al magistrado y lo exhortó a desempeñar sus funciones con compromiso, responsabilidad y celeridad, priorizando la resolución oportuna de los procesos en beneficio de los justiciables.