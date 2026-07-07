HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Judicialidad

Juez supremo Manuel Luján lidera acciones para implementar Juzgado de Extinción de Dominio en El Santa

El juez supremo Manuel Estuardo Luján Túpez lideró una reunión en el Juzgado de Extinción de Dominio de la Corte Superior de Justicia del Santa para su correcto funcionamiento.

Durante el encuentro, se destacó la importancia de este nuevo juzgado en la lucha contra las organizaciones criminales. Fuente: difusión.
Durante el encuentro, se destacó la importancia de este nuevo juzgado en la lucha contra las organizaciones criminales. Fuente: difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

Con el objetivo de dejar todo expedito para el correcto funcionamiento del Juzgado de Extinción de Dominio Permanente de la Corte Superior de Justicia del Santa, el juez supremo Manuel Estuardo Luján Túpez, coordinador nacional del Subsistema Especializado en Extinción de Dominio del Poder Judicial, realizó una reunión de trabajo en este distrito judicial. Durante la mañana, el magistrado supremo se reunió con el presidente de la sede judicial, Dr. Samuel Joaquín Sánchez Melgarejo; el jefe de la ODANC Santa, Dr. Carlos Esmith Mendoza García; el juez del Juzgado Transitorio de Extinción de Dominio, Dr. José Luis Cáceres Haro; la gerente de Administración Distrital, Ing. Julissa Cisneros García y jefes de áreas administrativas de este Distrito Judicial.

PUEDES VER: Violencia de género en Internet: Corte del Santa capacita a escolares para prevenir el ciberacoso | Del Santa | La República

lr.pe

En la cita, el Dr. Luján Túpez destacó el impacto de este nuevo órgano jurisdiccional en la zona. "La consolidación de un juzgado permanente en El Santa es un paso crucial. La extinción de dominio es una herramienta eficaz en la lucha contra las organizaciones criminales", enfatizó, tras anunciar que ya se gestiona ante la Junta Nacional de Justicia el nombramiento del magistrado titular y la pronta selección del personal idóneo.

Por su parte, el Dr. Samuel Sánchez Melgarejo agradeció el respaldo de la coordinación nacional y remarcó el compromiso de su gestión: "Contar con este órgano permanente refuerza de manera contundente la lucha contra la criminalidad organizada en nuestra provincia, garantizando una justicia rápida y firme frente a la corrupción y el delito".

PUEDES VER: Juzgados de Familia capacitan a policías sobre protección a víctimas de violencia familiar | Del Santa | La República

lr.pe

Por la tarde, el Dr. Luján Túpez inspeccionó los ambientes del actual Juzgado Transitorio de Extinción de Dominio, ubicado en el tercer piso del Módulo Penal de Nuevo Chimbote. Asimismo, supervisó el área proyectada para la construcción de la sede definitiva de este nuevo órgano jurisdiccional.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Christian Yaipén sorprende al cantar a capella en pleno apagón en Chimbote: el público no dejó de corear los temas de Grupo 5

Christian Yaipén sorprende al cantar a capella en pleno apagón en Chimbote: el público no dejó de corear los temas de Grupo 5

LEER MÁS
Rescatan a siete tripulantes de Chimbote tras quedar a la deriva frente a Marcona

Rescatan a siete tripulantes de Chimbote tras quedar a la deriva frente a Marcona

LEER MÁS
Presidente de la Corte del Santa recibió visita protocolar del alcalde de Nuevo Chimbote

Presidente de la Corte del Santa recibió visita protocolar del alcalde de Nuevo Chimbote

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de Sullana juramenta a juez del Primer Juzgado de Paz Letrado Laboral

Corte de Sullana juramenta a juez del Primer Juzgado de Paz Letrado Laboral

LEER MÁS
Segundo Juzgado de Familia de Tumbes resuelve proceso de tenencia en solo tres días

Segundo Juzgado de Familia de Tumbes resuelve proceso de tenencia en solo tres días

LEER MÁS
Corte del Santa capacita a escolares para prevenir la violencia de género en Internet

Corte del Santa capacita a escolares para prevenir la violencia de género en Internet

LEER MÁS
Equipo Multidisciplinario de la Corte de Lambayeque agiliza procesos de familia con jornada extraordinaria

Equipo Multidisciplinario de la Corte de Lambayeque agiliza procesos de familia con jornada extraordinaria

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Judicialidad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025