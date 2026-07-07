Juez supremo Manuel Luján lidera acciones para implementar Juzgado de Extinción de Dominio en El Santa

Durante el encuentro, se destacó la importancia de este nuevo juzgado en la lucha contra las organizaciones criminales. Fuente: difusión.

Durante el encuentro, se destacó la importancia de este nuevo juzgado en la lucha contra las organizaciones criminales. Fuente: difusión.

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Con el objetivo de dejar todo expedito para el correcto funcionamiento del Juzgado de Extinción de Dominio Permanente de la Corte Superior de Justicia del Santa, el juez supremo Manuel Estuardo Luján Túpez, coordinador nacional del Subsistema Especializado en Extinción de Dominio del Poder Judicial, realizó una reunión de trabajo en este distrito judicial. Durante la mañana, el magistrado supremo se reunió con el presidente de la sede judicial, Dr. Samuel Joaquín Sánchez Melgarejo; el jefe de la ODANC Santa, Dr. Carlos Esmith Mendoza García; el juez del Juzgado Transitorio de Extinción de Dominio, Dr. José Luis Cáceres Haro; la gerente de Administración Distrital, Ing. Julissa Cisneros García y jefes de áreas administrativas de este Distrito Judicial.

En la cita, el Dr. Luján Túpez destacó el impacto de este nuevo órgano jurisdiccional en la zona. "La consolidación de un juzgado permanente en El Santa es un paso crucial. La extinción de dominio es una herramienta eficaz en la lucha contra las organizaciones criminales", enfatizó, tras anunciar que ya se gestiona ante la Junta Nacional de Justicia el nombramiento del magistrado titular y la pronta selección del personal idóneo.

Por su parte, el Dr. Samuel Sánchez Melgarejo agradeció el respaldo de la coordinación nacional y remarcó el compromiso de su gestión: "Contar con este órgano permanente refuerza de manera contundente la lucha contra la criminalidad organizada en nuestra provincia, garantizando una justicia rápida y firme frente a la corrupción y el delito".

Por la tarde, el Dr. Luján Túpez inspeccionó los ambientes del actual Juzgado Transitorio de Extinción de Dominio, ubicado en el tercer piso del Módulo Penal de Nuevo Chimbote. Asimismo, supervisó el área proyectada para la construcción de la sede definitiva de este nuevo órgano jurisdiccional.