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Magistrados de la Corte de Lambayeque participarán en el principal congreso de justicia laboral

Magistrados de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque participarán en el VII Congreso sobre la Nueva Ley Procesal del Trabajo en Lima, un evento clave para la justicia laboral.

Durante el congreso, se abordarán temas sobre los desafíos de la justicia laboral y la ejecución de sentencias. Fuente: difusión.
Durante el congreso, se abordarán temas sobre los desafíos de la justicia laboral y la ejecución de sentencias. Fuente: difusión.
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Con el propósito de fortalecer la especialización de la magistratura laboral y continuar impulsando una administración de justicia más eficiente, uniforme y oportuna, magistrados de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque participarán en el VII Congreso sobre la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT) y el XIV Encuentro de Jueces Laborales del Programa Presupuestal 0099, importantes jornadas académicas que reunirán en la ciudad de Lima a jueces especializados de las 34 Cortes Superiores de Justicia del país.

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La delegación lambayecana estará integrada por los magistrados Marco Antonio Pérez Ramírez, presidente de la Segunda Sala Laboral; Ricardo Ángel Núñez Larreategui, integrante de la Segunda Sala Laboral; Clara Narciza Odar Puse, jueza del Primer Juzgado Laboral de Chiclayo; Luis Miguel Chapoñán Vidaurre, juez del Segundo Juzgado de Paz Letrado Laboral; Lita Regina Alvarado Tapia, jueza del Quinto Juzgado de Trabajo Especializado en Ejecución; Luzzetty Elizabeth García Acuña, jueza del Segundo Juzgado de Trabajo Transitorio; y Silverio Julián Rivera Palomino, juez del Décimo Primer Juzgado de Trabajo Especializado en Ejecución.

Durante el congreso y el encuentro nacional se desarrollarán conferencias, mesas de trabajo y espacios de intercambio de experiencias orientados al análisis de los principales desafíos de la justicia laboral, la ejecución de sentencias y la aplicación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, promoviendo la unificación de criterios y el fortalecimiento de la función jurisdiccional.

La participación de los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque constituye una valiosa oportunidad para compartir experiencias con jueces especializados de todo el país, conocer buenas prácticas e incorporar criterios actualizados que contribuyan a optimizar la resolución de los procesos laborales y consolidar una justicia cada vez más célere, especializada y eficiente.

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Estas jornadas académicas forman parte de las acciones impulsadas por el Programa Presupuestal 0099 "Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales", iniciativa que promueve la capacitación permanente de los operadores de justicia como una herramienta fundamental para elevar la calidad del servicio jurisdiccional.

Con su participación en este importante encuentro nacional, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso con la formación continua de sus magistrados, convencida de que la actualización permanente de conocimientos y el intercambio de experiencias fortalecen las capacidades jurisdiccionales y se traducen en un mejor servicio de justicia para la ciudadanía.

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