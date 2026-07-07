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Obra de rehabilitación de la sede judicial de Paita Baja alcanza el 78% de avance

La obra “Rehabilitación de cobertura de la sede Paita Baja” avanza al 78% y se encuentra en su etapa final, según informó el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura.

Durante la inspección, se verificó la instalación de estructuras metálicas y tableros fenólicos. Fuente: difusión.
Durante la inspección, se verificó la instalación de estructuras metálicas y tableros fenólicos. Fuente: difusión.
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Con un avance físico del 78% y en su etapa final de ejecución, se encuentra la obra “Rehabilitación de cobertura de la sede Paita Baja”, según se constató durante una visita de inspección realizada por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Correa Castro, junto a la gerente de administración distrital, Doris Chunga Rojas, y la coordinadora de estudios y proyectos, Carmen Labán Gonzales.

Durante el recorrido, el titular del distrito judicial verificó la instalación de las estructuras metálicas que dan soporte a la cobertura, así como de los tableros fenólicos (OSB), material que forma parte de la nueva cobertura y que se caracteriza por ser altamente resistente a la humedad.

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Por otro lado, se informó que hoy se inició la colocación de la teja asfáltica en toda el área del techo y en el transcurso de la semana se realizarán los trabajos de instalación del cielo raso, el tendido de redes eléctricas, la limpieza general; todo ello para la entrega de obra prevista para este 11 de julio.

Correa Castro, también sostuvo un diálogo con los magistrados y servidores judiciales que laboran en esta sede para corroborar el normal desarrollo de las actividades jurisdiccionales tras la reubicación temporal del personal mientras se ejecutan los trabajos de remodelación.

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Asimismo, la comitiva inspeccionó el terreno donde se proyecta desarrollar una infraestructura destinada a fortalecer los servicios de justicia en la provincia de Paita, cuyo expediente técnico se viene gestionando ante la Gerencia de Gestión de Inversiones de la Gerencia General del Poder Judicial.

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