Servidoras Judiciales cumplen 46 años de servicio dedicados a la institución

Ambas servidoras judiciales han mostrado un compromiso excepcional y dedicación a lo largo de su carrera. Fuente: difusión.

Ambas servidoras judiciales han mostrado un compromiso excepcional y dedicación a lo largo de su carrera. Fuente: difusión.

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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque reconoce la destacada trayectoria de las servidoras judiciales Lucy Edith Vásquez Figueroa y Jesús Margarita Ventura Zapata, quienes cumplen 46 años de servicio ininterrumpido al Poder Judicial, una labor que representa el compromiso, la responsabilidad y la vocación de quienes, desde distintas funciones, contribuyen diariamente a brindar un mejor servicio de justicia a la ciudadanía.

Durante más de cuatro décadas, ambas trabajadoras han acompañado el crecimiento institucional, desempeñando sus funciones con dedicación y profesionalismo, convirtiéndose en testimonio del valor que tiene el servicio público cuando se ejerce con entrega y sentido de responsabilidad.

Lucy Edith Vásquez Figueroa, actualmente Secretaria de Sala de la Segunda Sala Civil, presta servicios en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque desde el 1 de julio de 1980. A lo largo de su carrera ocupó diversos cargos como Asistente Judicial II y Secretaria Judicial II, hasta asumir en 1998 el cargo de Secretaria de Sala, función que desempeña hasta la actualidad.

Su experiencia también la llevó a asumir, en distintas oportunidades entre 1999 y 2007, la responsabilidad de ejercer como Juez Especializado Penal, reflejando la confianza depositada en su capacidad y conocimiento para contribuir con la labor jurisdiccional.

Por su parte, Jesús Margarita Ventura Zapata inició su trayectoria en la institución el 1 de julio de 1980 y actualmente se desempeña como Asistente Administrativo I. Durante estos años ha ocupado distintos cargos en el ámbito administrativo y judicial, aportando con responsabilidad y compromiso al funcionamiento de la institución y al trabajo que hace posible una atención eficiente a los usuarios del sistema de justicia.

Este reconocimiento pone en valor el trabajo de quienes, con esfuerzo cotidiano y muchas veces lejos de los reflectores, sostienen el funcionamiento de la administración de justicia. La experiencia, el compromiso y la vocación de servicio de ambas servidoras representan un valioso legado para las nuevas generaciones de trabajadores judiciales.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma así su compromiso con una gestión que reconoce a las personas como el principal motor de la institución, destacando a quienes, con su trabajo diario, contribuyen a brindar un servicio de justicia más cercano, eficiente y al servicio de la ciudadanía.