Atleta de la Corte de Lambayeque gana oro en media maratón y apunta a los Juegos Judiciales 2026

La competencia reunió a más de mil atletas en un circuito de 10 y 21 kilómetros. Fuente: difusión.

La competencia reunió a más de mil atletas en un circuito de 10 y 21 kilómetros. Fuente: difusión.

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La servidora de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Nancy Margot Gálvez Chetilán, obtuvo el primer lugar en la categoría femenina de los 21 kilómetros durante la V Media Maratón de Huanchaco, una de las competencias de fondismo más importantes del norte del país, reafirmando su destacado nivel deportivo y dejando en alto el nombre de la institución.

La competencia reunió a más de mil atletas provenientes de diversas regiones del país, quienes participaron en las distancias de 10 y 21 kilómetros a lo largo de un circuito desarrollado en el litoral huanchaquero. En la prueba principal, Nancy Margot Gálvez Chetilán logró imponerse en la categoría femenina de los 21 kilómetros, resultado que refleja su disciplina, perseverancia y constante preparación deportiva.

Este importante logro cobra especial relevancia luego de anunciarse que la ciudad de Ica será sede de los XXII Juegos Nacionales Judiciales 2026, evento que reunirá del 27 al 29 de agosto a magistrados y trabajadores judiciales de los distintos distritos judiciales del país en una gran fiesta del deporte, la integración y el compañerismo.

En ese contexto, la Comisión de Promoción del Deporte de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, presidida por el juez superior Dr. Ángel Freddy Pineda Ríos, viene impulsando diversas actividades destinadas a promover la práctica deportiva y fortalecer la integración entre magistrados y servidores judiciales, preparándose para la participación de la delegación lambayecana en esta importante competencia nacional.

La reciente organización del Campeonato Deportivo Interinstitucional constituye una muestra de ese compromiso institucional por fomentar espacios de recreación, trabajo en equipo y vida saludable entre los integrantes de la familia judicial.

El destacado desempeño de Nancy Margot Gálvez Chetilán representa, además, un ejemplo de esfuerzo, disciplina y perseverancia para los deportistas que integrarán la delegación de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, motivándolos a continuar preparándose para representar con orgullo al distrito judicial en los próximos Juegos Nacionales Judiciales.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque felicita a la servidora judicial por este importante logro deportivo, que refleja los valores de constancia, compromiso y superación personal que inspiran a la familia judicial y fortalecen el espíritu deportivo institucional.