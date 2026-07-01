ODANC Lambayeque reafirma su labor de control con nuevo Juez Superior Contralor

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque designó al juez superior titular Luis Enrique Álvarez Sáenz como Juez Superior Contralor de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) de Lambayeque, cargo que ejercerá en adición a sus funciones jurisdiccionales, garantizando la continuidad de las labores de control en este distrito judicial.

La designación responde a la necesidad de asegurar el normal funcionamiento de la ODANC Lambayeque, luego de que el magistrado culminara su designación como juez de control provisional y, tras haber sido nombrado y juramentado como juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, se dispusiera su incorporación inmediata como Juez Superior Contralor.

La decisión fue adoptada por el Consejo Ejecutivo Distrital de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, acogiendo la propuesta formulada por la Jefatura de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, con el propósito de garantizar la continuidad de las acciones de supervisión y control de la función jurisdiccional en el distrito judicial.

El magistrado Luis Enrique Álvarez Sáenz continuará desempeñando las funciones de control a través de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control de Lambayeque, órgano encargado de supervisar la actuación funcional de magistrados y auxiliares jurisdiccionales, promoviendo una administración de justicia basada en la transparencia, la ética y el correcto ejercicio de la función judicial.

Con esta designación, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema de control institucional, asegurando la continuidad de las acciones orientadas a preservar la eficiencia, integridad y transparencia en la administración de justicia, en beneficio de la ciudadanía.