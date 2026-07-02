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Corte de La Libertad culminó capacitación a jueces y secretarios de paz escolar

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, participó en un programa de capacitación para jueces y secretarios escolares.

Durante la última sesión, agradeció a escolares y tutores por su compromiso en la resolución de conflictos.Fuente: difusión.
Durante la última sesión, agradeció a escolares y tutores por su compromiso en la resolución de conflictos.Fuente: difusión.
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La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, participó en la última sesión del programa de capacitación a los jueces y secretarios de paz escolar, organizado por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia y la Gerencia Regional de Educación.

En su intervención, la titular de la Corte expresó su agradecimiento a los escolares y tutores participantes en estas siete sesiones de capacitación, por su compromiso con fortalecer sus capacidades para la resolución de conflictos y la promoción de una convivencia pacífica en sus respectivos centros educativos.

PUEDES VER: Corte de La Libertad implementa moderna sala de audiencias | La Libertad | La República

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Posteriormente, la jueza especializada Irene Cruzado Zapata desarrolló la ponencia “Justicia terapéutica y tratamiento de adicciones”, con el propósito de sensibilizar a los participantes y brindarles herramientas para la identificación, atención y notificación oportuna de estos casos, contribuyendo así a la prevención de estas conductas en la comunidad educativa.

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