Corte de La Libertad culminó capacitación a jueces y secretarios de paz escolar
La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, participó en un programa de capacitación para jueces y secretarios escolares.
La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, participó en la última sesión del programa de capacitación a los jueces y secretarios de paz escolar, organizado por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia y la Gerencia Regional de Educación.
En su intervención, la titular de la Corte expresó su agradecimiento a los escolares y tutores participantes en estas siete sesiones de capacitación, por su compromiso con fortalecer sus capacidades para la resolución de conflictos y la promoción de una convivencia pacífica en sus respectivos centros educativos.
Posteriormente, la jueza especializada Irene Cruzado Zapata desarrolló la ponencia “Justicia terapéutica y tratamiento de adicciones”, con el propósito de sensibilizar a los participantes y brindarles herramientas para la identificación, atención y notificación oportuna de estos casos, contribuyendo así a la prevención de estas conductas en la comunidad educativa.