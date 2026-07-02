I Congreso ITSE Regional Norte 2026 reunirá a expertos para analizar la seguridad en edificaciones
El Congreso reunirá en Chiclayo a especialistas que analizarán las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones y el Fenómeno El Niño.
El Congreso ITSE Regional Norte 2026 será presentado oficialmente este 2 de julio, a las 10 a. m., durante una conferencia de prensa en el auditorio del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental Lambayeque (CIP CD Lambayeque), ubicado en la calle Manuel María Izaga 680, en Chiclayo. Durante la conferencia se presentará el programa oficial del congreso, dividido en los días 3 y 4 de julio.
Organizado por el Colegio de Ingenieros del Perú – CD Lambayeque, en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Colegio de Arquitectos del Perú y la Municipalidad Distrital de Reque, el evento es un espacio para prevenir riesgos y fortalecer la seguridad de la infraestructura en el país.
PUEDES VER: Corte de Lambayeque presenta la sexta edición de la revista jurídica IUDEX IURIS | Lambayeque | La República
Congreso ITSE Regional Norte 2026 reunirá a especialistas
La ceremonia inaugural contará con la participación del decano del CIP CD Lambayeque, Ing. Pedro Reyes Tassara, además del alcalde de la Municipalidad Distrital de Reque y representantes de la Comisión Nacional de ITSE del Colegio de Ingenieros del Perú. Ellos darán inicio a las jornadas de actualización técnica dirigidas a profesionales, autoridades y especialistas vinculados con la gestión del riesgo.
Uno de los temas centrales será el análisis del Fenómeno El Niño y su impacto en la comunidad. También se abordará la importancia de fortalecer las inspecciones técnicas para reducir la vulnerabilidad de las edificaciones.
Evento promoverá el intercambio de experiencias
El segundo día contará con la participación de representantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Asimismo, un representante del Colegio de Arquitectos del Perú – Regional Lambayeque expondrá sobre las “Casuísticas arquitectónicas en las inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones”.
Como parte del programa, los asistentes participarán en una mesa redonda, donde se debatirán las principales conclusiones de las conferencias. Las actividades culminarán con una presentación artística, un brindis de honor y una cena de confraternidad.
PUEDES VER: Corte de Lambayeque inicia recuperación de la sede San José con entrega de terreno | Lambayeque | La República
Los periodistas y medios de comunicación interesados en cubrir la conferencia de prensa o el desarrollo del Congreso ITSE Regional Norte 2026 podrán gestionar su acreditación comunicándose al +51 979 529 436.
La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.Prefiero a La República en Google