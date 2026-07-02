I Congreso ITSE Regional Norte 2026 reunirá a expertos para analizar la seguridad en edificaciones

Congreso será realizado los días 3 y 4 de julio en el auditorio del Colegio de Ingenieros del Perú, Chiclayo. Fuente: composición IA.

Congreso será realizado los días 3 y 4 de julio en el auditorio del Colegio de Ingenieros del Perú, Chiclayo. Fuente: composición IA.

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El Congreso ITSE Regional Norte 2026 será presentado oficialmente este 2 de julio, a las 10 a. m., durante una conferencia de prensa en el auditorio del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental Lambayeque (CIP CD Lambayeque), ubicado en la calle Manuel María Izaga 680, en Chiclayo. Durante la conferencia se presentará el programa oficial del congreso, dividido en los días 3 y 4 de julio.

Organizado por el Colegio de Ingenieros del Perú – CD Lambayeque, en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Colegio de Arquitectos del Perú y la Municipalidad Distrital de Reque, el evento es un espacio para prevenir riesgos y fortalecer la seguridad de la infraestructura en el país.

Congreso ITSE Regional Norte 2026 reunirá a especialistas

La ceremonia inaugural contará con la participación del decano del CIP CD Lambayeque, Ing. Pedro Reyes Tassara, además del alcalde de la Municipalidad Distrital de Reque y representantes de la Comisión Nacional de ITSE del Colegio de Ingenieros del Perú. Ellos darán inicio a las jornadas de actualización técnica dirigidas a profesionales, autoridades y especialistas vinculados con la gestión del riesgo.

Uno de los temas centrales será el análisis del Fenómeno El Niño y su impacto en la comunidad. También se abordará la importancia de fortalecer las inspecciones técnicas para reducir la vulnerabilidad de las edificaciones.

Evento promoverá el intercambio de experiencias

El segundo día contará con la participación de representantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Asimismo, un representante del Colegio de Arquitectos del Perú – Regional Lambayeque expondrá sobre las “Casuísticas arquitectónicas en las inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones”.

Como parte del programa, los asistentes participarán en una mesa redonda, donde se debatirán las principales conclusiones de las conferencias. Las actividades culminarán con una presentación artística, un brindis de honor y una cena de confraternidad.

Los periodistas y medios de comunicación interesados en cubrir la conferencia de prensa o el desarrollo del Congreso ITSE Regional Norte 2026 podrán gestionar su acreditación comunicándose al +51 979 529 436.