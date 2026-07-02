Corte de La Libertad conmemoró el tercer aniversario del Juzgado de Paz Letrado de Huanchaco

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La titular de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, participó de la ceremonia por el III Aniversario de Instalación del Juzgado de Paz Letrado de Huanchaco.

En esta actividad, que incluyó una paraliturgia, la presidenta León Velásquez reconoció y felicitó a la magistrada y los servidores, no solo por su compromiso con el cumplimiento de las metas de producción, sino también por brindar una justicia célere, empática y humana a los usuarios del distrito.

Por su parte, la magistrada destacó la productividad y las acciones de proyección social que desarrolló este juzgado, a fin de garantizar respuestas rápidas y acercar la justicia a la población que busca que sus demandas sean atendidas y escuchadas de manera prioritaria.