Corte Superior de Lima Norte realiza pasantía en la Unidad de Flagrancia de Lambayeque para conocer experiencia de éxito

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La Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque recibió la visita de una delegación de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, interesada en conocer las buenas prácticas que han posicionado a Lambayeque como referente nacional en la administración de justicia inmediata.

La comitiva estuvo liderada por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, Dr. Juan Carlos Santillán Tuesta, e integrada por la Mg. Leyda Verónica Sánchez Escobedo, gerente de Administración Distrital; Hasser Eduardo Tinco Villanueva, administrador de la Unidad de Flagrancia; y Nelson Paul Espinoza Pajuelo, coordinador de Infraestructura.

La jornada inició con una reunión de trabajo entre la delegación visitante y el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, acompañado por el Lic. David Benavides Campos, administrador de la Unidad de Flagrancia de la CSJLA. Durante el encuentro se abordaron los avances alcanzados por el modelo de flagrancia en Lambayeque, así como las estrategias de articulación interinstitucional que permiten fortalecer la respuesta del sistema de justicia frente a la criminalidad.

Posteriormente, la delegación realizó un recorrido por las instalaciones de la Unidad de Flagrancia de Lambayeque, donde conoció la dinámica de trabajo de los operadores de justicia, los procedimientos de atención inmediata y el funcionamiento del moderno laboratorio de criminalística implementada dentro de la propia unidad.

Durante la visita, el presidente de la Corte de Lima Norte destacó que Lambayeque lidera a nivel nacional la producción de los módulos de flagrancia, razón por la cual su institución busca recoger experiencias exitosas que contribuyan al fortalecimiento de sus propios servicios. Asimismo, resaltó el trabajo coordinado impulsado por la gestión del presidente César William Bravo Llaque para involucrar a diversas instituciones y autoridades en la mejora del sistema de justicia.

Por su parte, el administrador de la Unidad de Flagrancia de Lima Norte, Hasser Eduardo Tinco Villanueva, señaló que uno de los principales objetivos de la visita fue conocer el proceso de implementación y funcionamiento de los laboratorios de criminalística con los que cuenta Lambayeque, infraestructura que calificó como una experiencia innovadora que buscan replicar en su distrito judicial.

Explicó que la incorporación de estos laboratorios permite que las diligencias y exámenes especializados se realicen dentro de la propia Unidad de Flagrancia, evitando traslados innecesarios y reduciendo significativamente los tiempos de respuesta, lo que favorece el cumplimiento de los plazos establecidos por ley para resolver los casos de flagrancia.

Asimismo, destacó que el compromiso demostrado por la Presidencia de la Corte de Lambayeque y la administración de la Unidad de Flagrancia ha sido fundamental para concretar este importante proyecto, resaltando además la disposición de ambas instituciones para compartir conocimientos y experiencias en beneficio de una justicia más célere y eficiente.

La visita permitió intercambiar experiencias y fortalecer los lazos de cooperación entre ambas cortes superiores, reafirmando el compromiso conjunto de continuar impulsando acciones que contribuyan a optimizar la atención de los casos de flagrancia y mejorar el servicio de justicia que se brinda a la ciudadanía.