Condenan a mujer por robo de celular a una adolescente en Piura

Los hechos ocurrieron en el A.H. Luis Paredes Maceda, donde Cueva P. robó un celular y agredió a la víctima. Foto: difusión.

Los hechos ocurrieron en el A.H. Luis Paredes Maceda, donde Cueva P. robó un celular y agredió a la víctima. Foto: difusión.

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La jueza del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Piura, Lisset Alayo, condenó a pena efectiva, bajo la figura de terminación anticipada, a Alexandra Cueva P., por el delito de robo agravado.

Ella deberá cumplir una condena de pena efectiva de la libertad de 6 años y 8 meses en el Penal de Mujeres de Sullana, donde se encuentra recluida desde el 19 de febrero del presente año. Además deberá pagar una reparación civil de 1,000 soles.

Según el sustento de la fiscalía, los hechos ocurrieron en el A.H Luis Paredes Maceda, en la provincia de Piura, cuando la menor se encontraba en el frontis de su vivienda junto a familiares, momento en que un sujeto con pasamontañas descendió de un vehículo y le sustrajo su celular.

Al intentar recuperarlo, la ahora sentenciada habría sujetado violentamente a la víctima, golpeándola en la cabeza con un arma de fuego y jalándola del cabello, sin soltarla pese a que el vehículo emprendió la fuga, lo que ocasionó que la adolescente fuera arrastrada varios metros.